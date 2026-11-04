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Shakhtar Donetsk'te Kaua Elias şoku! Ayak tarak kemiği kırılan futbolcu ameliyat olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Shakhtar Donetsk'te Kaua Elias şoku! Ayak tarak kemiği kırılan futbolcu ameliyat olacak

Shakhtar Donetsk forması giyen Kaua Elias, ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk forması giyen Kaua Elias, ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 5. haftasında oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile Londra'da bulunan Stampford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

Bu sakatlığın ardından Kaua Elias, mücadelede forma giyemeyecek.

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