CANLI Fenerbahçe-Liverpool maç sonu analizi Libero'da!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Fırat Aydınus, İbrahim Yavuz, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool arasında Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alınıyor.
Futbol yorumcuları Fırat Aydınus, İbrahim Yavuz, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, Fenerbahçe-Liverpool mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor.
Libero maç sonu canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ.