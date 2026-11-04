Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının muhtemel 11'leri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel kadroları, eksik oyuncuları ve maçın yayın bilgileri haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak isterken, 9 puanlı Liverpool serisini sürdürmenin peşinde olacak.
Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerini, eksik oyuncularını ve karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Oğuz, Lukaku.
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Wirtz, Isak.
FENERBAHÇE'DE SAKATLAR CAN SIKIYOR
Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio'nun kadroda yer alması beklenmiyor. Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Kojo Oppong'un durumu ise yakından takip ediliyor.
Oppong'un forma giyip giyemeyeceği, sarı-lacivertlilerin savunma hattındaki tercihlerini doğrudan etkileyebilir. Genç futbolcunun oynayamaması halinde teknik heyetin alternatif bir isme yönelmesi bekleniyor.
LIVERPOOL'DA KİMLER EKSİK?
İngiliz temsilcisinde Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Hugo Ekitike ve Ryan Gravenberch'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Liverpool'da hücum hattının önemli isimleri Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın performansı, karşılaşmanın belirleyici unsurları arasında gösteriliyor.