Lukaku'dan Liverpool maçı öncesi iddialı sözler! Fenerbahçe taraftarına mesaj
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın son dönemdeki performansını değerlendiren Lukaku, taraftarlara en iyi oyunlarını sergilemek istediklerini söyledi. Deneyimli futbolcu, teknik direktör ayrılığına ve şampiyonluk hedeflerine de değindi.
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın son dönemdeki performansını değerlendiren Lukaku, taraftarlara en iyi oyunlarını sergilemek istediklerini söyledi. Deneyimli futbolcu, teknik direktör ayrılığına ve şampiyonluk hedeflerine de değindi.
"KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"
Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, Liverpool karşısında kalitelerini ortaya koymak istediklerini belirtti.
Bu seviyede her türlü duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli golcü, "Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Liverpool gibi büyük bir kulübe karşı oynamak bize zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde olduğumuzu, kalitemizi göstermek istiyoruz. Maçları kaybediyoruz ama maç kaybetmeyi sevmem. Kulüp de bu durumda olmayı istemiyor. Kulüp için daha çok çalışmaya devam edeceğim. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"VEDAT'IN KALİTESİ BENİMKİNİ TAMAMLIYOR"
Vedat ile sahadaki uyumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lukaku, daha önce farklı forvetlerle birlikte oynadığını hatırlattı. Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe'nin başarısı için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Ben ve Vedat beraber oynadığımız zamanlarda birbirimizin oyununu anlayabilmemiz gerekiyor. İki forvetli sistemlerde oynadım. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ve farklı forvetlerle de oynadım. Vedat'ın kalitesinin benimkini tamamladığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmamız gerekiyor. Konuşmalarımız oluyor. Günün sonunda da başarılı olmak istiyoruz. Burada bir süreklilik gösterdiğim zaman olmuştu. Takım arkadaşlarımla iletişimimde topu nerede isteyeceğimden bahsediyorum genellikle. Genel olarak kolektif açıdan bakarım. Göztepe maçı içerisinde elimizdeki potansiyeli gösterdik. Bunu 90 dakika göstermemiz gerekiyor. İki gol yedik. Çok küçük detaylar var ama onu yavaş yavaş çözeceğiz."