-°C
CANLI YAYIN

Lukaku'dan Liverpool maçı öncesi iddialı sözler! Fenerbahçe taraftarına mesaj

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Lukaku'dan Liverpool maçı öncesi iddialı sözler! Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın son dönemdeki performansını değerlendiren Lukaku, taraftarlara en iyi oyunlarını sergilemek istediklerini söyledi. Deneyimli futbolcu, teknik direktör ayrılığına ve şampiyonluk hedeflerine de değindi.

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın son dönemdeki performansını değerlendiren Lukaku, taraftarlara en iyi oyunlarını sergilemek istediklerini söyledi. Deneyimli futbolcu, teknik direktör ayrılığına ve şampiyonluk hedeflerine de değindi.

Romelu Lukaku (AA)Romelu Lukaku (AA)

"KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, Liverpool karşısında kalitelerini ortaya koymak istediklerini belirtti.

Bu seviyede her türlü duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli golcü, "Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Liverpool gibi büyük bir kulübe karşı oynamak bize zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde olduğumuzu, kalitemizi göstermek istiyoruz. Maçları kaybediyoruz ama maç kaybetmeyi sevmem. Kulüp de bu durumda olmayı istemiyor. Kulüp için daha çok çalışmaya devam edeceğim. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku (AA)Romelu Lukaku (AA)

"VEDAT'IN KALİTESİ BENİMKİNİ TAMAMLIYOR"

Vedat ile sahadaki uyumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lukaku, daha önce farklı forvetlerle birlikte oynadığını hatırlattı. Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe'nin başarısı için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben ve Vedat beraber oynadığımız zamanlarda birbirimizin oyununu anlayabilmemiz gerekiyor. İki forvetli sistemlerde oynadım. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ve farklı forvetlerle de oynadım. Vedat'ın kalitesinin benimkini tamamladığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmamız gerekiyor. Konuşmalarımız oluyor. Günün sonunda da başarılı olmak istiyoruz. Burada bir süreklilik gösterdiğim zaman olmuştu. Takım arkadaşlarımla iletişimimde topu nerede isteyeceğimden bahsediyorum genellikle. Genel olarak kolektif açıdan bakarım. Göztepe maçı içerisinde elimizdeki potansiyeli gösterdik. Bunu 90 dakika göstermemiz gerekiyor. İki gol yedik. Çok küçük detaylar var ama onu yavaş yavaş çözeceğiz."

Romelu Lukaku (AA)Romelu Lukaku (AA)

"FENERBAHÇE ŞU AN KAZANAMIYOR VE BEN DE MUTLU DEĞİLİM"

Fiziksel durumuna ilişkin de konuşan Lukaku, kamp dönemine katılamamasının kendisini etkilediğini ancak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Belçikalı golcü, "Takımsal olarak ilerleyişimi göstermem gerekiyor. Fiziksel olarak gerekli efor ve gücü sağlayabilirim. Kamp yapmamak beni etkiledi. Çalışmaya devam ettim ve gelişimimi görebilirsiniz. Fenerbahçe şu an kazanamıyor ve ben de mutlu değilim. Her maç üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Yarın taraftarımıza en iyi performansı vereceğiz." dedi.

Romelu Lukaku (AA)Romelu Lukaku (AA)

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Kulübün aldığı teknik direktör kararını da değerlendiren Lukaku, ayrılığın üzücü olduğunu dile getirdi. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Lukaku, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Gerçekten kulübün içerisinden birisi. Bu durumlar üzücü olabiliyor. Her kötü sonuç aldığımızda onun canının acıdığını görebiliyorduk. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu. Kulüp bir karar aldı. Ona buraya gelmemde yardımcı olduğu için müteşekkir olduğumu söyleyebilirim. Büyük bir kulüp için oynuyoruz. 13 yıldır şampiyonluk alamadık. Maç kazanıp ondan sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Şampiyonluk hakkında çok konuşuyoruz. Bu normal, Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor. Şampiyonlar Ligi maçında taraftarın bizim arkamızda olacağından eminim."

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'tan Liverpool maçı öncesi mesaj: "Çok iyi bir planımız var"
Sonraki Haber
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'tan Liverpool maçı öncesi mesaj: "Çok iyi bir planımız var"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın