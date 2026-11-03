Belçikalı golcü, "Takımsal olarak ilerleyişimi göstermem gerekiyor. Fiziksel olarak gerekli efor ve gücü sağlayabilirim. Kamp yapmamak beni etkiledi. Çalışmaya devam ettim ve gelişimimi görebilirsiniz. Fenerbahçe şu an kazanamıyor ve ben de mutlu değilim. Her maç üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Yarın taraftarımıza en iyi performansı vereceğiz." dedi.

"FENERBAHÇE ŞU AN KAZANAMIYOR VE BEN DE MUTLU DEĞİLİM"

Romelu Lukaku (AA)

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Kulübün aldığı teknik direktör kararını da değerlendiren Lukaku, ayrılığın üzücü olduğunu dile getirdi. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Lukaku, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Gerçekten kulübün içerisinden birisi. Bu durumlar üzücü olabiliyor. Her kötü sonuç aldığımızda onun canının acıdığını görebiliyorduk. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu. Kulüp bir karar aldı. Ona buraya gelmemde yardımcı olduğu için müteşekkir olduğumu söyleyebilirim. Büyük bir kulüp için oynuyoruz. 13 yıldır şampiyonluk alamadık. Maç kazanıp ondan sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Şampiyonluk hakkında çok konuşuyoruz. Bu normal, Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor. Şampiyonlar Ligi maçında taraftarın bizim arkamızda olacağından eminim."