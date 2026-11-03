Kuyt, "18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli ve heyecan vericiydi. O seviyeye ulaştığınız zaman etkileyici takımlarla maç yapacağınızı biliyorsunuz. Kura çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Herkes Fenerbahçe ve Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak. Şu anki aşamada önemli kişi ben değilim. Taraftarlara iyi performans sergilemek ve reaksiyon göstermek gerekiyor. Yarın iyi enerji, tutkulu ve iyi oyunla özel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Liverpool, harika bir takım. Fenerbahçe de öyle. Yarın taraftarların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt (AA)

"ÇOK İYİ BİR PLANIMIZ VAR"

Liverpool karşılaşmasına özel bir hazırlık yaptıklarını belirten Kuyt, Kadıköy'de oynayacak olmalarının önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Kuyt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liverpool ile deplasmanda değil kendi evimizde oynamak isterim. Yarın çok büyük bir fırsat, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Yarın için çok iyi bir planımız var. Bence oyuncular bu plana inanıyor. Fenerbahçe taraftarının da kendisini Avrupa'ya göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Oyuncuların ilk sahaya çıkışından itibaren taraftarlarımız arkamızda olacak. Bu, en iyi performans konusunda en büyük gücümüz olacak. Benim için hayatta fırsatları yakalamak çok önemli. Oyuncularıma her zaman 'Beklenmeyeni bekleyin.' derim. Fenerbahçe'nin benim için ne kadar özel olduğu bilinen bir şey. Başkan beni aradığında, takımın personeli arasında olmam için çağırıldığında çok gururlanmıştım. Ben bir profesyonelim ve geleceğe doğru ilerlememiz gerekiyor. Yarın benim için de kendimi göstermem için bir şans."