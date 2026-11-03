Fenerbahçe'de toplu istifa gelişmesi! Başkan Vekili Barış Göktürk açıkladı
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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli kulüpteki istifa gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım'ın takdirine sunduğunu belirten Göktürk, kendisine ait bağımsız bir istifa kararı bulunmadığını vurguladı.
Fenerbahçe'de yönetim kurulunun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Başkan Vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım'ın takdirine sunduğunu açıkladı.
Kulüpteki istifa gündemine ilişkin açıklama yapan Göktürk, yönetim kurulu üyelerinin Başkan Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak amacıyla istifa dilekçelerini kendisine sunduğunu belirtti.
Göktürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur.
Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."