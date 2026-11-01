Fenerbahçe'de 46 yıl önceki kabus geri döndü ! Süper Lig'de tarihi kötü başlangıç
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki 4. yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, ilk 10 maçta 5'er mağlubiyet yaşadığı 1979-1980 ve 2018-2019 sezonlarının ardından kulüp tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, ilk 10 haftada aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaşıyor.
Sarı-lacivertliler, ligin 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak bu sezonki yenilgi sayısını 4'e yükseltti. Ortaya çıkan istatistik, Fenerbahçe'nin 46 yıl önceki 1979-1980 sezonunda yaşadığı kötü başlangıcı yeniden gündeme taşıdı.
46 YIL ÖNCEKİ KABUS YENİDEN YAŞANDI
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk 10 haftasında 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig tarihinde sezonun ilk 10 maçında bundan daha fazla yenilgiyi yalnızca iki sezonda yaşadı.
Fenerbahçe, 1979-1980 sezonunda ilk 10 maçta 5 kez kaybederken aynı olumsuz istatistik 2018-2019 sezonunda da tekrarlandı.
Bu sezon Göztepe karşısında alınan yenilgiyle birlikte sarı-lacivertliler, söz konusu iki sezonun ardından en kötü başlangıçlarından birine imza attı.
İLK 10 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte topladığı 16 puanla ligin 10. haftasını oynanmamış maçlar öncesinde 5. sırada tamamladı.