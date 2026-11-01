Sarı-lacivertliler, ligin 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak bu sezonki yenilgi sayısını 4'e yükseltti. Ortaya çıkan istatistik, Fenerbahçe'nin 46 yıl önceki 1979-1980 sezonunda yaşadığı kötü başlangıcı yeniden gündeme taşıdı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, ilk 10 haftada aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaşıyor.

Göztepe maçında Fenerbahçe (AA)

46 YIL ÖNCEKİ KABUS YENİDEN YAŞANDI

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk 10 haftasında 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig tarihinde sezonun ilk 10 maçında bundan daha fazla yenilgiyi yalnızca iki sezonda yaşadı.

Fenerbahçe, 1979-1980 sezonunda ilk 10 maçta 5 kez kaybederken aynı olumsuz istatistik 2018-2019 sezonunda da tekrarlandı.

Bu sezon Göztepe karşısında alınan yenilgiyle birlikte sarı-lacivertliler, söz konusu iki sezonun ardından en kötü başlangıçlarından birine imza attı.