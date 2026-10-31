Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, maçın ardından taraftarlardan özür diledi. Takımın üzerinde büyük baskı bulunduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Takımın kırılgan olduğunu görebiliyoruz" dedi. Öte yandan Kuyt, İsmail Kartal'ın ayrılışına değindi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan özür dileyen Hollandalı çalıştırıcı, takımın yaşadığı özgüven sorununa dikkat çekerken teknik direktörlük geleceği ve Mason Greenwood'un kadroda yer almama nedenine ilişkin de konuştu. KUYT'TAN GÖZTEPE YENİLGİSİ ARDINDAN AÇIKLAMALAR "TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM" Göztepe karşısında galibiyet için mücadele ettiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Dirk Kuyt, sarı-lacivertli taraftarların daha fazlasını hak ettiğini söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kazanmak için her şeyi denedik ve elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek ben gerek teknik heyet hazırlanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Birkaç günü iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Öne geçmeyi hak ettik ama takımın kırılgan olduğunu görebiliyoruz. Takım üstündeki baskıyı görebiliyoruz. Biz oyunculara kendi oyununuzu oynamanızı istiyoruz dedik. Rakip ikinci yarıya iyi başladı. Oyun kontrolünü aldık sonrasında. Girdiğimiz 3 pozisyon vardı ama problem bu, bu anlarda şansın yanınızda olması gerekiyor. İkinci golü atmış olsaydık galibiyet bizim olacaktı. Goller gelince işler bizim için zora girdi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Biz bundan çok daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız, gelecekte bu şekilde olacak."

Göztepe maçında Dirk Kuyt (AA) "TAKIMIN ENERJİSİNİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞTIM" İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Kuyt, kısa sürede oyuncuların motivasyonunu artırmaya çalıştığını ifade etti. Kartal ile yakın bir çalışma ilişkisi bulunduğunu anlatan Hollandalı teknik adam, Guus Hiddink'ten öğrendiği yaklaşımı Fenerbahçe'de uygulamak istediğini belirtti. Kuyt, hazırlık sürecinde yaptığı değişiklikleri şu sözlerle anlattı: "İsmail hocayla 4 ay çalıştıktan sonra kendisi ve ekibiyle her günü beraber geçirdikten sonra tabi kolay olmadı onun gidişi. Kendisiyle yakın ilişkimiz var, kendisi iyi bir adam ve iyi bir teknik direktör. Guus Hiddink'ten öğrendiğim bir şey vardı. Bir teknik direktörün ardından takımı devraldığınızda en önemli şey o enerjiyi takıma geri getirmeye çalışmaktır. İlk başta takımı çok değiştirmemek gerekir. O enerjiyi yükseltmeye çalıştım. Bir 2 değişiklik vardı taktiksel. Onların canını yakabileceğimiz noktalardı. Özellikle Kerem ve Lukaku ile girdiğimiz pozisyon antrenmanda çalıştığımız pozisyonlardı. Küçük şeyleri değiştirmeye çalıştık. En önemli şey futbolda sonuç almaktır. Oyunculara bunu söylemeye çalıştım. Daha iyisini yapabilirdik ama futbol bu."