UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa’daki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Roma karşısında berabere kalan, Aston Villa’ya ise 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ilk 11’leri ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar…

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ndeki ilk üç puanını hanesine yazdırmak istiyor. İŞTE MAÇTA İLK 11'LER Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat.



Slavia Prag: Markovic, Suleiman, Vlcek, Zima, N'Guessan, Kubiak, Nowak, Moses, Ayaosi, Provod, Sturm. ASENSIO VE MERT MÜLDÜR FORMA GİYEMEYECEK Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında iki önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Menisküs yırtığı nedeniyle tedavisi süren Mert Müldür kadroda yer alamayacak. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat edilmesine karar verilen Asensio da mücadelede forma giyemeyecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) AVRUPA'DA 309. MAÇINA ÇIKIYOR Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 309. maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 308 karşılaşmada 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 418 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 433 gol gördü. SLAVIA PRAG İLE 4. RANDEVU Fenerbahçe ile Slavia Prag, bugün oynanacak karşılaşmayla dördüncü kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, ilk olarak 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Çekya temsilcisi, Kadıköy'deki ilk maçı 3-2, rövanşı da aynı skorla kazanarak tur atladı. Taraflar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.