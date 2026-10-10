Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında! Tek hedef galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri ve rekabetteki istatistikler...