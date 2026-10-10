Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında! Tek hedef galibiyet
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri ve rekabetteki istatistikler...
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor.
Milli aranın ardından sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Karadeniz deplasmanında 3 puan arayacak.
Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde galibiyet hedefliyor.
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmaya Çaykur Didi Stadı ev sahipliği yapacak.
RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadele ayrıca TOD platformu üzerinden de takip edilebilecek.
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Ariss, Mocsi, Taylan, Olawoyin, Laçi, Adeire Mebude, Ahmed Kutucu, Ali Sowe
Fenerbahçe: Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.
FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR 49. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 48 lig maçında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu karşılaşmalarda:
Fenerbahçe: 32 galibiyet
Çaykur Rizespor: 7 galibiyet
Beraberlik: 9 maç
Sarı-lacivertliler, iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayısında belirgin üstünlüğe sahip.
Geçen sezon Rize'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
FENERBAHÇE RİZE'DEKİ SON 6 LİG MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında son yıllarda başarılı sonuçlara imza attı.
Sarı-lacivertliler, Rize'de oynadığı son 6 Süper Lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırdı.
Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de 3-0 mağlup etti.
Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmada Fenerbahçe karşısındaki iç saha galibiyet hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.