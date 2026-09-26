Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Sarı-lacivertli kulübe verilen cezanın kalıcı olmadığı, ilgili ödemelerin yapılması durumunda yasağın kaldırılacağı öğrenildi.

FIFA tarafından uygulanan yaptırımın finansal bir yükümlülükten kaynaklandığı bildirildi. Dosyada yer alan ödemelerin gerçekleştirilmesi halinde transfer engelinin sona ereceği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin borcu kapatması durumunda 3 dönemlik kısıtlama uygulanmayacak.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Cezanın hangi dosya veya ödenmeyen miktar sebebiyle verildiğine ilişkin detaylar henüz netleşmezken, Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada listeye aynı tarihte giren 1. Lig takımı Pendikspor'a da 3 dönem transfer yasağı getirildi.