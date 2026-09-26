FIFA'dan Fenerbahçe'ye flaş ceza: 3 dönem transfer yasağı geldi! Yasağın kaldırılacağı şart ortaya çıktı
FIFA tarafından yayımlanan güncel transfer yasağı listesinde Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe de yer aldı. Sarı-lacivertli kulübe mali bir dosyadan kaynaklı 3 dönem transfer yasağı getirildiği görülürken, ödemenin yapılması durumunda yasağın hemen kalkacağı belirtildi.
Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Sarı-lacivertli kulübe verilen cezanın kalıcı olmadığı, ilgili ödemelerin yapılması durumunda yasağın kaldırılacağı öğrenildi.
ÖDEME YAPILDIĞI AN YASAK KALKACAK
FIFA tarafından uygulanan yaptırımın finansal bir yükümlülükten kaynaklandığı bildirildi. Dosyada yer alan ödemelerin gerçekleştirilmesi halinde transfer engelinin sona ereceği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin borcu kapatması durumunda 3 dönemlik kısıtlama uygulanmayacak.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Cezanın hangi dosya veya ödenmeyen miktar sebebiyle verildiğine ilişkin detaylar henüz netleşmezken, Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu arada listeye aynı tarihte giren 1. Lig takımı Pendikspor'a da 3 dönem transfer yasağı getirildi.