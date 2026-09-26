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FIFA'dan Fenerbahçe'ye flaş ceza: 3 dönem transfer yasağı geldi! Yasağın kaldırılacağı şart ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FIFA'dan Fenerbahçe'ye flaş ceza: 3 dönem transfer yasağı geldi! Yasağın kaldırılacağı şart ortaya çıktı

FIFA tarafından yayımlanan güncel transfer yasağı listesinde Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe de yer aldı. Sarı-lacivertli kulübe mali bir dosyadan kaynaklı 3 dönem transfer yasağı getirildiği görülürken, ödemenin yapılması durumunda yasağın hemen kalkacağı belirtildi.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Sarı-lacivertli kulübe verilen cezanın kalıcı olmadığı, ilgili ödemelerin yapılması durumunda yasağın kaldırılacağı öğrenildi.

FIFA'dan Fenerbahçe'ye flaş ceza: 3 dönem transfer yasağı geldi! Yasağın kaldırılacağı şart ortaya çıktı - 1

ÖDEME YAPILDIĞI AN YASAK KALKACAK

FIFA tarafından uygulanan yaptırımın finansal bir yükümlülükten kaynaklandığı bildirildi. Dosyada yer alan ödemelerin gerçekleştirilmesi halinde transfer engelinin sona ereceği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin borcu kapatması durumunda 3 dönemlik kısıtlama uygulanmayacak.

FIFA'dan Fenerbahçe'ye flaş ceza: 3 dönem transfer yasağı geldi! Yasağın kaldırılacağı şart ortaya çıktı - 2

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Cezanın hangi dosya veya ödenmeyen miktar sebebiyle verildiğine ilişkin detaylar henüz netleşmezken, Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada listeye aynı tarihte giren 1. Lig takımı Pendikspor'a da 3 dönem transfer yasağı getirildi.

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