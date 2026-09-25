EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Virtus Bologna’yı ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, İtalya temsilcisini 78-68 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı ve rakibi karşısındaki kazanma serisini 6 maça çıkardı.

EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. EuroLeague'de iki kez şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona galibiyetle başlarken Virtus Bologna karşısındaki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı. EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, taraftarı önünde İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 78-68'lik galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. EuroLeague'de iki kez şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında üst üste 6. galibiyetini elde etti.

İLK ÇEYREK ÖNDEYDİK Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Düşük tempoda oynanan mücadelede ekipler daha çok pota altından skor üretmeye çalıştı. İlk periyodu daha etkili geçiren Fenerbahçe Tarfin, çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci periyotta iki takım da hücumda istediği ritmi yakalamakta zorlandı. Savunmaların ön plana çıktığı bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 39-38 önde gitti.

BOLOGNA ÖNE GEÇTİ Üçüncü periyoda hızlı başlayan Virtus Bologna, üst üste bulduğu basketlerle farkı açtı. İtalya temsilcisi, 26. dakikada 46-53'lük skorla 7 sayılık üstünlük yakaladı. Ancak Fenerbahçe Tarfin, bu bölümün ardından müthiş bir reaksiyon gösterdi. Sarı-lacivertliler, yakaladığı 13-0'lık seriyle yeniden üstünlüğü ele aldı ve üçüncü çeyreği 59-55 önde tamamladı.