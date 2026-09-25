-°C
CANLI YAYIN

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague ilk haftasında Virtus Bologna’yı 78-68 yendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague ilk haftasında Virtus Bologna’yı 78-68 yendi

EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Virtus Bologna’yı ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, İtalya temsilcisini 78-68 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı ve rakibi karşısındaki kazanma serisini 6 maça çıkardı.

EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.

EuroLeague'de iki kez şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona galibiyetle başlarken Virtus Bologna karşısındaki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, taraftarı önünde İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 78-68'lik galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

EuroLeague'de iki kez şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague ilk haftasında Virtus Bologna’yı 78-68 yendi - 1

İLK ÇEYREK ÖNDEYDİK

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Düşük tempoda oynanan mücadelede ekipler daha çok pota altından skor üretmeye çalıştı.

İlk periyodu daha etkili geçiren Fenerbahçe Tarfin, çeyreği 23-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takım da hücumda istediği ritmi yakalamakta zorlandı. Savunmaların ön plana çıktığı bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague ilk haftasında Virtus Bologna’yı 78-68 yendi - 2

BOLOGNA ÖNE GEÇTİ

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Virtus Bologna, üst üste bulduğu basketlerle farkı açtı. İtalya temsilcisi, 26. dakikada 46-53'lük skorla 7 sayılık üstünlük yakaladı.

Ancak Fenerbahçe Tarfin, bu bölümün ardından müthiş bir reaksiyon gösterdi. Sarı-lacivertliler, yakaladığı 13-0'lık seriyle yeniden üstünlüğü ele aldı ve üçüncü çeyreği 59-55 önde tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague ilk haftasında Virtus Bologna’yı 78-68 yendi - 3

HORTON-TUCKER DAMGASI

Final periyodunda oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Tarfin, yalnızca iki kez geriye düştüğü karşılaşmada Horton-Tucker'ın skorer oyunuyla fark oluşturdu.

Son bölümde farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli ekip, Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek EuroLeague sezonuna galibiyetle başladı.

kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı. Düşük tempoda oynanan ve daha çok pota altından üretilen sayılarla geçilen ilk periyodu Fenerbahçe Tarfin 23-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki ekip de hücumda istediği ritmi yakalamakta zorlandı. Üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Virtus Bologna, üst üste bulduğu basketlerle 26. dakikada 46-53'lük skorla 7 sayılık avantaj yakaladı. Ancak kalan bölümde 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Tarfin, çeyreği 59-55 üstün tamamladı.

Dördüncü ve son periyotta yalnızca iki kez geriye düşen Fenerbahçe Tarfin, Horton-Tucker'ın skorer performansıyla oyunun kontrolünü eline aldı. Son bölümde farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 78-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'den Guendouzi hareketi: Aston Villa maçıyla geri mi dönüyor?
Sonraki Haber
Fenerbahçe'den Guendouzi hareketi: Aston Villa maçıyla geri mi dönüyor?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın