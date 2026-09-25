Fenerbahçe'nin hazırlık maçı belli oldu! Rakip Azerbaycan'dan Turan Tovuz
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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilecek arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede Tofiq Bahramov Stadı'nda sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek.
Sarı-lacivertli ekip, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile karşılaşacak.
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki mücadele 3 Ekim Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
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