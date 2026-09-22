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Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü

Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Basket karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

Parkede büyük heyecana sahne olan dev derbi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Saat 20.00'de başlayan kritik mücadelede Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yaptı.

Fenerbahçe Tarfin, rakibini mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü - 1

PERİYOT SKORLARI

1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş

İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş

3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 58 - 46 Beşiktaş

Maç Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 72-59 Beşiktaş

Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü - 2

FENERBAHÇE 9. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde daha önce 8 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş karşısında aldığı bu zaferle kupa sayısını 9'a çıkardı.

İlk şampiyonluğunu 1990'da Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertliler; 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025'in ardından 2026'da da kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin organizasyonda 11 de ikinciliği bulunuyor.

Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü - 3

KUPAYI BAKAN BAK VE TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU VERDİ

Sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluk kupasını karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle aldı. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe Tarfinli oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Öte yandan şampiyonluk madalyaları ise İstanbul Valisi Davut Gül ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden tarafından takdim edildi.

Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü - 4

EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP) FENERBAHÇE TARFİN'DEN SHIELDS

39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP) ise 10 sayı, 6 ribaund, 3 asistlik performansıyla Fenerbahçe Tarfin'den Shavon Shields oldu. ABD'li oyuncu MVP ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Demir'den aldı.

Kupa finalisti Beşiktaş'ta basketbolcular; madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk ve Mustafa Sarımermer, finalist şiltini ise TBF Başkan Vekili Harun Erdenay'ın elinden aldı.

#Fenerbahçe #Beşiktaş
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