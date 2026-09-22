Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü
Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Basket karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.
Parkede büyük heyecana sahne olan dev derbi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Saat 20.00'de başlayan kritik mücadelede Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yaptı.
Fenerbahçe Tarfin, rakibini mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürmeyi başardı.
PERİYOT SKORLARI
1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş
İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş
3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 58 - 46 Beşiktaş
Maç Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 72-59 Beşiktaş
FENERBAHÇE 9. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde daha önce 8 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş karşısında aldığı bu zaferle kupa sayısını 9'a çıkardı.
İlk şampiyonluğunu 1990'da Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertliler; 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025'in ardından 2026'da da kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin organizasyonda 11 de ikinciliği bulunuyor.