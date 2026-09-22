Fenerbahçe Tarfin, rakibini mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürmeyi başardı.

Parkede büyük heyecana sahne olan dev derbi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Saat 20.00'de başlayan kritik mücadelede Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yaptı.

FENERBAHÇE 9. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde daha önce 8 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş karşısında aldığı bu zaferle kupa sayısını 9'a çıkardı.

İlk şampiyonluğunu 1990'da Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertliler; 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025'in ardından 2026'da da kupayı kaldırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin organizasyonda 11 de ikinciliği bulunuyor.