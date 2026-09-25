Fenerbahçe'den Guendozi hareketi: Aston Villa maçıyla geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin orta sahası Guendouzi'nin Lyon maçında aldığı ceza yeniden gündeme oturdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransız oyuncunun cezasının 3 maça indirildiği ve Aston Villa maçında forma giyebileceği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin UEFA'dan aldığı cezanın 3 maça indirildiğini açıkladı. Yapılan görüşmelerin ardından oyuncu Aston Villa maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterebilecek. Yapılan açıklamada, "İkisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır" denildi.

İşte açıklamanın tamamı...

"Matteo Guendouzi Hakkında Bilgilendirme 26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır."

"10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu'nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. "