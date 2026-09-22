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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Türk basketbolunda dev randevu için nefesler tutuldu. Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ligin finalisti Beşiktaş, sezonun önemli kupalarından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Parkede büyük heyecana sahne olacak dev derbi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadelede Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yapacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya - 1

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA İKİNCİ BÜYÜK RANDEVU

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasında 24 Eylül 2025'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde sarı-lacivertli ekip, siyah-beyazlıları nefes kesen mücadelenin ardından 85-83 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya - 2

SARI-LACİVERTLİLER 9. ZAFER İÇİN SAHADA

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda daha önce 8 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, müzesine bir kupa daha eklemek istiyor. İlk zaferini 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, 1991 ve 1994 yıllarında da kupayı kazandı. Uzun bir aranın ardından 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 mağlup ederek 13 yıl sonra zirveye çıkan Fenerbahçe; 2013, 2016, 2017 ve 2025 yıllarında da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, turnuvada 11 kez de ikincilik elde etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya - 3

BEŞİKTAŞ TARİHİNDE İKİNCİ KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan finalde Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, organizasyonda daha önce 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise ezeli rakibi Fenerbahçe'ye finalde mağlup oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya - 4

ZİRVEDE ANADOLU EFES, ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKTA ÜLKERSPOR VAR

Kupanın tarihine bakıldığında Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede yer alıyor. Lacivert-beyazlılar; 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024 yıllarında kupayı kazandı. Efes, bu şampiyonlukların ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini ise Anadolu Efes adıyla elde etti.

Toplam 6 şampiyonluğu bulunan Ülkerspor ise 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında kupayı kazandı. Ülkerspor, üst üste 5 kez şampiyonluk yaşayan tek ekip olarak Türk basketbol tarihindeki yerini aldı. 1985'ten bu yana düzenlenen turnuvada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer; Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

#Fenerbahçe #Beşiktaş
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