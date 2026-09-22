Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya

Parkede büyük heyecana sahne olacak dev derbi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadelede Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yapacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SARI-LACİVERTLİLER 9. ZAFER İÇİN SAHADA

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda daha önce 8 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, müzesine bir kupa daha eklemek istiyor. İlk zaferini 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, 1991 ve 1994 yıllarında da kupayı kazandı. Uzun bir aranın ardından 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 mağlup ederek 13 yıl sonra zirveye çıkan Fenerbahçe; 2013, 2016, 2017 ve 2025 yıllarında da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, turnuvada 11 kez de ikincilik elde etti.