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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, son iki haftadaki puan kayıplarının ardından sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayan zorlu karşılaşmada İsmail Kartal'ın öğrencileri mutlak galibiyet hedeflerken, konuk ekip Eyüpspor Kadıköy deplasmanından puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstleniyor. Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor - 1

MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı)

MAÇTA İLK GOL!

Ceza sahasında yaşanan faul pozisyonu için hakem Kadir Sağlam VAR monitörüne çağrıldı. Karşılaşmanın hakemi, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. 3. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı Greenwood gole çevirdi: Durum 1-0.

GOLLER ART ARDA

7. dakikada sol kanattan Kerem'in çevirdiği topu Vedat Muriqi tamamladı ve skor 2-0'a geldi.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor - 2

FENERBAHÇE ÇIKIŞ ARIYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Topladığı 7 puanla 10. sırada bulunan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, son iç saha karşılaşmasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, son iki haftada yalnızca bir puan alabildi.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor - 3

EYÜPSPOR DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Eyüpspor, ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Üç puanla 17. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kötü gidişini durdurmaya çalışacak.

Sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan eflatun-sarılılar, 3. haftada Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenerek ilk puanlarını aldı. Eyüpspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı iki mücadeleyi de kaybetti.

Eflatun-sarılı ekip, mağlup olduğu dört karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

MAÇTA İLK 11'LER


Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriqi

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor - 4

ASENSIO FORMASINA KAVUŞUYOR

Fenerbahçe'de Marco Asensio, yaklaşık bir aylık aranın ardından takıma dönüyor. İspanyol futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu.

Tedavi sürecini tamamlayan Asensio, Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alabilecek. Yıldız futbolcunun dönüşü, teknik heyetin hücum hattındaki seçeneklerini artıracak.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor - 5

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertli ekip, Eyüpspor karşılaşmasına tek eksikle çıkacak. Son antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, müsabakada görev yapamayacak.

Asensio'nun dönüşüyle birlikte uzun süredir sakatlığı bulunan oyuncu kalmazken Mert Müldür'ün antrenmanda yaşadığı sakatlık, maç öncesindeki tek eksik olarak kayıtlara geçti.

EYÜPSPOR'DA İKİ İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Konuk ekipte Taşkın İlter ile Abdelhamid Sabidi'nin sakatlıkları sürüyor. İki futbolcu da Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor - 6

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan dört maçın ikisini sarı-lacivertliler kazanırken, iki mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Fenerbahçe söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşadı. Eyüpspor ise sarı-lacivertli ekibin filelerini 5 kez havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sezonun son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Eyüpspor, 87. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 3-3 beraberlikle tamamladı ve ligde kalmayı başardı.

#Süper Lig #İsmail Kartal
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