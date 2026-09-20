EYÜPSPOR DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Eyüpspor, ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Üç puanla 17. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kötü gidişini durdurmaya çalışacak.

Sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan eflatun-sarılılar, 3. haftada Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenerek ilk puanlarını aldı. Eyüpspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı iki mücadeleyi de kaybetti.

Eflatun-sarılı ekip, mağlup olduğu dört karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.