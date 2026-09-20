Trendyol Süper Lig'de 6. hafta: Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, son iki haftadaki puan kayıplarının ardından sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayan zorlu karşılaşmada İsmail Kartal'ın öğrencileri mutlak galibiyet hedeflerken, konuk ekip Eyüpspor Kadıköy deplasmanından puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstleniyor. Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor.
MAÇTAN NOTLAR (İlk Yarı)
MAÇTA İLK GOL!
Ceza sahasında yaşanan faul pozisyonu için hakem Kadir Sağlam VAR monitörüne çağrıldı. Karşılaşmanın hakemi, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. 3. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı Greenwood gole çevirdi: Durum 1-0.
GOLLER ART ARDA
7. dakikada sol kanattan Kerem'in çevirdiği topu Vedat Muriqi tamamladı ve skor 2-0'a geldi.
FENERBAHÇE ÇIKIŞ ARIYOR
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Topladığı 7 puanla 10. sırada bulunan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, son iç saha karşılaşmasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, son iki haftada yalnızca bir puan alabildi.