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Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, son iki haftadaki puan kayıplarının ardından sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmada İsmail Kartal'ın öğrencileri mutlak galibiyet hedeflerken, konuk ekip Eyüpspor Kadıköy deplasmanından puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlenecek. Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var - 1

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇ BİLGİLERİ

Maç bilgisi Ayrıntı
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Hafta 6. hafta
Karşılaşma Fenerbahçe-Eyüpspor
Stat Chobani Stadı
Başlama saati 17.00
Hakem Kadir Sağlam
Birinci yardımcı hakem Mehmet Salih Mazlum
İkinci yardımcı hakem Kerem İlitangil
Yayın kanalı beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE ÇIKIŞ ARIYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Topladığı 7 puanla 10. sırada bulunan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var - 2

İsmail Kartal'ın öğrencileri, son iç saha karşılaşmasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, son iki haftada yalnızca bir puan alabildi.

EYÜPSPOR DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Eyüpspor, ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Üç puanla 17. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kötü gidişini durdurmaya çalışacak.

Sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan eflatun-sarılılar, 3. haftada Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenerek ilk puanlarını aldı. Eyüpspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı iki mücadeleyi de kaybetti.

Eflatun-sarılı ekip, mağlup olduğu dört karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var - 3

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriqi

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi

Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var - 4

ASENSIO FORMASINA KAVUŞUYOR

Fenerbahçe'de Marco Asensio, yaklaşık bir aylık aranın ardından takıma dönüyor. İspanyol futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu.

Tedavi sürecini tamamlayan Asensio, Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alabilecek. Yıldız futbolcunun dönüşü, teknik heyetin hücum hattındaki seçeneklerini artıracak.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var - 5

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertli ekip, Eyüpspor karşılaşmasına tek eksikle çıkacak. Son antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, müsabakada görev yapamayacak.

Asensio'nun dönüşüyle birlikte uzun süredir sakatlığı bulunan oyuncu kalmazken Mert Müldür'ün antrenmanda yaşadığı sakatlık, maç öncesindeki tek eksik olarak kayıtlara geçti.

EYÜPSPOR'DA İKİ İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Konuk ekipte Taşkın İlter ile Abdelhamid Sabidi'nin sakatlıkları sürüyor. İki futbolcu da Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var - 6

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan dört maçın ikisini sarı-lacivertliler kazanırken, iki mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Fenerbahçe söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşadı. Eyüpspor ise sarı-lacivertli ekibin filelerini 5 kez havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sezonun son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Eyüpspor, 87. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 3-3 beraberlikle tamamladı ve ligde kalmayı başardı.

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