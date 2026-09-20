Fenerbahçe-Eyüpspor maçına doğru! Asensio dönüyor, tek eksik var
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, son iki haftadaki puan kayıplarının ardından sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmada İsmail Kartal'ın öğrencileri mutlak galibiyet hedeflerken, konuk ekip Eyüpspor Kadıköy deplasmanından puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlenecek. Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇ BİLGİLERİ
|Maç bilgisi
|Ayrıntı
|Organizasyon
|Trendyol Süper Lig
|Hafta
|6. hafta
|Karşılaşma
|Fenerbahçe-Eyüpspor
|Stat
|Chobani Stadı
|Başlama saati
|17.00
|Hakem
|Kadir Sağlam
|Birinci yardımcı hakem
|Mehmet Salih Mazlum
|İkinci yardımcı hakem
|Kerem İlitangil
|Yayın kanalı
|beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE ÇIKIŞ ARIYOR
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Topladığı 7 puanla 10. sırada bulunan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, son iç saha karşılaşmasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, son iki haftada yalnızca bir puan alabildi.
EYÜPSPOR DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE
Eyüpspor, ligde geride kalan 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Üç puanla 17. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kötü gidişini durdurmaya çalışacak.
Sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan eflatun-sarılılar, 3. haftada Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenerek ilk puanlarını aldı. Eyüpspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı iki mücadeleyi de kaybetti.
Eflatun-sarılı ekip, mağlup olduğu dört karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.