"DAHA YÜKSEK BİR BEDELLE..."

İngiliz futbolcunun farklı bir tercih yapması halinde daha yüksek bedelle transfer olabileceğini savunan Benatia, "Eğer oyuncu o dönemde biraz daha açık fikirli olsaydı, onu daha yüksek bir bedelle ve kendisi için biraz daha iyi olacak bir lige satabilirlerdi" açıklamasında bulundu.