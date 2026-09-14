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Mason Greenwood'un bitmeyen transfer süreci: Eski yönetici Benatia açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mason Greenwood'un bitmeyen transfer süreci: Eski yönetici Benatia açıkladı

Yaz transfer döneminin en flaş hamlelerinden birine imza atan Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u renklerine bağlamıştı. İngiliz yıldızın transfer süreciyle ilgili Marsilya'nın eski futbol direktörü Medhi Benatia'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Benatia, Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer kararını hızlı verdiğini ve farklı kulüplerle de temas kurulduğunu söyledi. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde önemli bir operasyona imza atan Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna kattı.

İngiliz futbolcu için 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen transfer operasyonunu gerçekleştirdi.

Greenwood'un eski kulübü Marsilya'nın futbol direktörü Medhi Benatia, İngiliz yıldızın Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Canal Football Club'da yorumcu olarak katıldığı programda transfer hakkında görüşleri sorulan Benatia, Greenwood'un ayrılığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mason Greenwood'un bitmeyen transfer süreci: Eski yönetici Benatia açıkladı - 1

"ÇOK HIZLI KARAR VERDİ"

Medhi Benatia, Greenwood'un transfer sürecinde Fenerbahçe tercihinin kısa sürede netleştiğini belirterek, "Greenwood, Fenerbahçe'ye gitme konusunda çok hızlı bir şekilde kararını vermişti" ifadelerini kullandı.

Mason Greenwood'un bitmeyen transfer süreci: Eski yönetici Benatia açıkladı - 2

"SATIŞI BEN GERÇEKLEŞTİRMEDİM"

Transfer operasyonunun kendisi tarafından yürütülmediğini söyleyen Benatia, "Satışı ben gerçekleştirmedim. Bu, denetim kurulunun talebiydi. Bazı görüşmelere başlamıştık" dedi.

Benatia, Greenwood için farklı kulüplerle temas kurulduğunu belirterek, "Atletico Madrid, Al Ahli ve Fenerbahçe ile ilgili menajerlerle bağlantı kurdum. Satışı onlar gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Mason Greenwood'un bitmeyen transfer süreci: Eski yönetici Benatia açıkladı - 3

"DAHA YÜKSEK BİR BEDELLE..."

İngiliz futbolcunun farklı bir tercih yapması halinde daha yüksek bedelle transfer olabileceğini savunan Benatia, "Eğer oyuncu o dönemde biraz daha açık fikirli olsaydı, onu daha yüksek bir bedelle ve kendisi için biraz daha iyi olacak bir lige satabilirlerdi" açıklamasında bulundu.

Mason Greenwood'un bitmeyen transfer süreci: Eski yönetici Benatia açıkladı - 4

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta görev alan Greenwood, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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