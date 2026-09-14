Mason Greenwood'un bitmeyen transfer süreci: Eski yönetici Benatia açıkladı
Yaz transfer döneminin en flaş hamlelerinden birine imza atan Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u renklerine bağlamıştı. İngiliz yıldızın transfer süreciyle ilgili Marsilya'nın eski futbol direktörü Medhi Benatia'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Benatia, Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer kararını hızlı verdiğini ve farklı kulüplerle de temas kurulduğunu söyledi. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde önemli bir operasyona imza atan Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna kattı.
İngiliz futbolcu için 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen transfer operasyonunu gerçekleştirdi.
Greenwood'un eski kulübü Marsilya'nın futbol direktörü Medhi Benatia, İngiliz yıldızın Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Canal Football Club'da yorumcu olarak katıldığı programda transfer hakkında görüşleri sorulan Benatia, Greenwood'un ayrılığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ÇOK HIZLI KARAR VERDİ"
Medhi Benatia, Greenwood'un transfer sürecinde Fenerbahçe tercihinin kısa sürede netleştiğini belirterek, "Greenwood, Fenerbahçe'ye gitme konusunda çok hızlı bir şekilde kararını vermişti" ifadelerini kullandı.
"SATIŞI BEN GERÇEKLEŞTİRMEDİM"
Transfer operasyonunun kendisi tarafından yürütülmediğini söyleyen Benatia, "Satışı ben gerçekleştirmedim. Bu, denetim kurulunun talebiydi. Bazı görüşmelere başlamıştık" dedi.
Benatia, Greenwood için farklı kulüplerle temas kurulduğunu belirterek, "Atletico Madrid, Al Ahli ve Fenerbahçe ile ilgili menajerlerle bağlantı kurdum. Satışı onlar gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.