Soru kabul etmeyen Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım." diyerek sözlerini tamamladı.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kartal, "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pzosiyonlarımız vardı. Maç beraber bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal , görevinden istifa etti.

AZİZ YILDIRIM'DAN KARTAL İÇİN "DEVAM" AÇIKLAMASI Başkan Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında iç sahada İtalya ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Chobani Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İsmail Kartal'ın istifasına değinen Yıldırım, "İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi? Bizler de aynı baskı altındayız. Benim sosyal medyam yok. Bu yüzden rahatım ama sosyal medya hesabı olanlar var. Yazdıklarınızdan etkileniyorlar. Lütfen doğru olanları yazın. İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Biz gördük. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Hesaplarımıza göre sonraki aşamaya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KARTAL, GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının başarı olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayı gelince görürsünüz. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Bunu alkışlayacağınıza, gömüyorsunuz. 'Fenerbahçeliyim' diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Hep burada olmayacağız. Başarısızlık var diye geldik. Fenerbahçeliler ağlıyordu. Şimdi de çocuklar seviniyor. İsmail Kartal, görevinin başındadır.

İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp."

Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından tecrübeli teknik adamla konuştuğunu aktararak "Bu şişe atma olayını bana söyledi. Baskıyı söyledi. İlaç aldığını söyledi. İsmail Kartal, bizim evladımız. 20 senelik başkanlık dönemimde iki hoca hariç sezon bitmeden teknik direktörle yolları ayırmadım. Tecrübemiz olmasa biz de bu stresi kaldıramayız." dedi.

İsmail Kartal'ın istifa edeceğini beklemediklerini dile getiren Yıldırım, "Aniden istifa etti. Bunları siz yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Adama çanak tutuyorsunuz. Herkes sosyal medyadan adama yükleniyor. Ben sosyal medyada bir şey okumadığım için durumu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiası olarak bir aile gibi olduklarını vurgulayarak "İsmail Kartal'a devam edeceğini söylememe gerek yok. 'Devam edeceksin.' dedim ve bitti. Ben onun büyüğüyüm. Biz bir aileyiz. Bizden dolayı bir şey yok. Durum 1-1'ken kafasına şişe geldi. Oradan da taraftar anlamadan bağrıyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarların camianın değerlerine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Televizyonda yorum yapanlar, insanları kulüpten uzaklaştırıyor. Bunlar olmamalı. Hiç kimse yalan haber yapmasın. Tenkit edin ama yalan yazmayın." diyerek sözlerini tamamladı.

İDMANA ÇIKMADI

A Spor'un haberine göre; İsmail Kartal, takımın 12:00'deki antrenmanına çıkmadı. Olay sonrası Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, tesislerden ayrılıp İsmail Kartal ile görüşmeye gitti.

KARTAL BIRAKTI! DÜMENE KUYT GEÇİYOR

Yapılan görüşme sonrasında görevine dönmeme kararı alan İsmail Kartal sarı lacivertlilere veda etti. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında takımın başında Dirk Kuyt olacak.