Derbi mağlubiyeti sonrası İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi serüveninde oynatacağı 11'i şekillendiriyor. Deneyimli teknik adamın Beşiktaş maçında ilk 11'de başlayan 4 ismi Roma maçında sahaya sürmeyeceği öğrenildi.

Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Roma maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Derbi yenilgisinin ardından harekete geçen teknik direktör İsmail Kartal, performansından memnun olmadığı dört futbolcuyu ilk 11'den kesmeye hazırlanıyor.

RADİKAL KARARLAR Deneyimli çalıştırıcının; zorlu mücadelede Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi'i kulübeye çekeceği öğrenildi. İsmail Kartal'ın sağ bekte Semedo'nun yerine Mert Müldür'ü denemeyi planladığı belirtilirken, orta alanda İrfan Can Kahveci'nin forması İsmail Yüksek'e geçecek.

ORTA SAHA VE HÜCUM FARKLI Sakatlığı bulunan Asensio takıma dönene kadar sarı-lacivertlilerde yeni bir orta saha üçlüsü görev alacak; altı numara pozisyonunda İsmail Yüksek oynarken merkez orta sahayı Kante ve Guendouzi idare edecek.