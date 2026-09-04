UEFA cezaları açıkladı! Guendouzi'ye 4 maç men

UEFA, Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan karşılaşmaya ilişkin verilen cezaları açıkladı.

UEFA Etik Kurulu, Olympique Lyon-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair süregelen soruşturmada alınan disiplin kararlarını açıkladı. Bu doğrultuda Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza verildi. Matteo Guendouzi'ye ise 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi, 4 maç 2'sini bu sezon çekecek, 2'sini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

İŞTE O KARARLARIN TAMAMI

Fenerbahçe SK'ya meşale yakılması ve piroteknik maddelerin atılması nedeniyle 30.000 euro para cezası verilmesine,

Fenerbahçe SK'ya tribün olayları nedeniyle 15.000 euro para cezası verilmesine,

Fenerbahçe SK'ya takımının genel ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50.000 euro para cezası verilmesine,

Fenerbahçe SK oyuncusu Matteo Guendouzi'ye, maçta bulunan diğer kişilere hakaret etmesi, seyircileri provoke etmesi ve temel nezaket kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50.000 euro para cezası verilmesine ve aksi takdirde forma giyebileceği UEFA kulüp organizasyonlarındaki toplam 4 maçtan men edilmesine karar verilmiştir. Bu 4 maçlık cezanın 2 maçlık bölümü, karar tarihinden itibaren 1 yıllık denetim süresine tabi tutulmuştur.

Fenerbahçe SK oyuncusu Mason Greenwood'a, temel nezaket kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 30.000 euro para cezası verilmesine ve aksi takdirde forma giyebileceği 1 UEFA kulüp organizasyonu maçından men edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu 1 maçlık men cezası, karar tarihinden itibaren 1 yıllık denetim süresine tabi tutulmuştur.

OLYMPIQUE LYONNAIS HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Olympique Lyonnais'a cisimlerin atılması nedeniyle 48.000 euro para cezası verilmesine,

Olympique Lyonnais'a piroteknik maddelerin yakılması nedeniyle 5.500 euro para cezası verilmesine,

Olympique Lyonnais'a tribün olayları nedeniyle 5.000 euro para cezası verilmesine,

Olympique Lyonnais'a genel ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50.000 euro para cezası verilmesine,

Olympique Lyonnais kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın, ciddi saldırı nedeniyle aksi takdirde görev alabileceği UEFA kulüp organizasyonlarındaki toplam 5 maçtan men edilmesine karar verilmiştir. Bu 5 maçlık cezanın 2 maçlık bölümü, karar tarihinden itibaren 1 yıllık denetim süresine tabi tutulmuştur.