Fenerbahçe Adil Demirbağ transferi için harekete geçti! Konyaspor'un stoperi için resmi teklif yapıldı

Yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. A Spor'un aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, Konyaspor'un 28 yaşındaki savunmacısı Adil Demirbağ için resmi teklifini sundu ve iki kulüp arasında pazarlıklar başladı.