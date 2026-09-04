Fenerbahçe Adil Demirbağ transferi için harekete geçti! Konyaspor'un stoperi için resmi teklif yapıldı
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Yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. A Spor'un aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, Konyaspor'un 28 yaşındaki savunmacısı Adil Demirbağ için resmi teklifini sundu ve iki kulüp arasında pazarlıklar başladı.
Fenerbahçe transfer döneminin son gününde sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ için girişimleri başlattı. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe heyeti, deneyimli oyuncu için resmi teklifini sundu. İki kulübün transfer için görüşme halinde oldukları öğrenildi.
İLK TEKLİFE CEVAP
Öte yandan Konyaspor'un, Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euroyu bulan ilk teklifini reddettiği belirtildi. Kulüpler anlaşma sağladığı takdirde tecrübeli stoperin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Elde edilen bilgilere göre, Fenerbahçe'nin 2. kez sunacağı teklifte daha yüksek bir bonservis ücreti sunacağı ifade ediliyor.