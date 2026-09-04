Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Fenerbahçe, 36 kişiden oluşan kadro listesini UEFA’ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin sunduğu listede Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş gibi dikkat çeken isimler yer almadı.
18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe, 36 kişilik geniş kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde önemli isimler kadronun dışında kaldı. UEFA'ya teslim edilen listede kendilerine yer bulamayan Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş dev arenada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde mücadele edecek geniş kadrosu şu şekilde:
LİSTEDE OLMAYANLAR
- Jayden Oosterwolde
- Çağlar Söyüncü
- Rodrigo Becao
- Mert Hakan Yandaş
GENİŞ KADRO
- Kaleci: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı
- Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Archie Brown, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir
- Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante
- Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.
18 yıl sonra Avrupa'nın zirvesinde yer alacak Fenerbahçe, ilk maçında 10 Eylül günü saat 19.45'te evinde Roma'yı konuk edecek.