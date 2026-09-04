Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Fenerbahçe, 36 kişiden oluşan kadro listesini UEFA’ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin sunduğu listede Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş gibi dikkat çeken isimler yer almadı.