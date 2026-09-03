Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona erdi! Sözleşme karşılıklı feshedildi

Fenerbahçe, bir süredir akıbeti merak konusu olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyururken, Talisca'nın kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'da devam etmesi ve 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.