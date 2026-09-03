Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona erdi! Sözleşme karşılıklı feshedildi
Fenerbahçe, bir süredir akıbeti merak konusu olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyururken, Talisca'nın kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'da devam etmesi ve 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü, bir süredir akıbeti merak edilen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca hakkında kararını verdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Talisca ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
AL-JAZİRA'DA KARİYERİNİ SÜRDÜRECEK
A Spor'un haberine göre Talisca, kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'da sürdürecek. Yıldız futbolcunun yeni takımında 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.