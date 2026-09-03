Mücadelenin hemen ardından başlatılan inceleme kapsamında hem Fenerbahçe Kulübü hem de takımın önemli isimleri Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood disipline sevk edildi.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ TEPKİ: "GEREKLİ SAVUNMALAR YAPILACAK"

Gelişmelerin ardından resmi kanalları üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Fenerbahçe Kulübü, "Söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Sürecin anbean takip edildiğini ve dosyanın hazırlandığını vurgulayan sarı-lacivertli yönetim, "Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.