Fenerbahçe'de kadroda dev revizyon: 51,3 milyon Euro buhar oldu

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte tarihi bir operasyona imza atıldı. Kadroda adeta kabuk değişimine giden sarı-lacivertli yönetim, futbolcu sayısını ve astronomik maaş bütçesini düşürürken, servet ödenen 5 futbolcunun bedelsiz ayrılması kulüp kasasında 51,3 milyon Euro'luk devasa bir zarara yol açtı. Öte yandan, taraftarların merakla beklediği Talisca düğümünde de flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpte, Aziz Yıldırım'ın haziran ayında göreve başlamasının ardından düğmeye basıldı. Takımda yer alan 24'ü yabancı, 20'si yerli olmak üzere toplam 44 oyuncudan oluşan şişkin kadro, gerçekleştirilen operasyonla 33'e indirildi.

KADRODA BÜYÜK TEMİZLİK: MAAŞ YÜKÜ DÜŞTÜ AMA FATURA AĞIR OLDU Bu kritik hamleyle birlikte 170 milyon Euro seviyesindeki devasa maaş yükü de 140 milyon Euro'ya geriledi. Ancak kadrodan gönderilen yıldız isimlerin mali bilançosu, sarı-lacivertli kulübün hanesine tarihi bir zarar olarak kaydedildi.

5 OYUNCUDA DEV ZARAR: 55,3 MİLYON EURO ÖDENDİ, KASA BOŞ KALDI! Fenerbahçe'nin büyük umutlarla ve astronomik bonservis bedelleriyle transfer ettiği 5 futbolcunun vedası şok etkisi yarattı. Sarı-lacivertli kulüpte ortaya çıkan mali tablonun detayları şöyle kayıtlara geçti: Cengiz Ünder: 2023-24 sezonunda 15 milyon Euro ödenerek transfer edilen milli futbolcu, kulübe tek kuruş kazandırmadan Çorum'a gitti. Rodrigo Becao: Aynı sezon 8,3 milyon Euro bedelle kadroya dahil edilen savunma oyuncusu, takımdan bedelsiz olarak ayrılacak. Diego Carlos: 2024-25 sezonunda 11,5 milyon Euro yatırım yapılan oyuncudan kiralama bedeli olarak yalnızca 2,8 milyon Euro elde edilirken, tecrübeli isim bu yaz Parma'ya kiralandı. Sofyan Amrabat: Yine 2024-25 sezonunda 12 milyon Euro'ya transfer edilen Faslı orta saha, bedelsiz şekilde Ajax'ın yolunu tuttu. Çağlar Söyüncü: 2 yıl önce 8,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan milli stoper de kasaya para kazandırmadan takımdan ayrılacak isimler arasına girdi. Bu 5 isim için kasasından toplam 55,3 milyon Euro çıkaran sarı-lacivertliler, kiralama gelirlerinden yalnızca 4 milyon Euro kazanabildi. Operasyonun sonucunda ise tam 51,3 milyon Euro'luk rekor bir zarar ortaya çıktı.