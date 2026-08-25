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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Ümit Akdağ için konuştu: Fenerbahçe’den kulübe henüz resmi teklif gelmedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Ümit Akdağ için konuştu: Fenerbahçe’den kulübe henüz resmi teklif gelmedi

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Alanyaspor’un 23 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ hakkında kulübünden açıklama geldi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, sarı-lacivertli ekipten kendilerine herhangi bir teklif ulaşmadığını söyledi.

Yaz transfer dönemine yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ile ilgilendiği iddia edildi.

Transfer gündemine ilişkin açıklama, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan geldi.

"BİZE BİR TEKLİF GELMEDİ"

Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki stoperin transferi konusunda Fenerbahçe'den kendilerine herhangi bir teklif ulaşmadığını açıkladı.

Çavuşoğlu, "Fenerbahçe tarafından Ümit Akdağ'ın transferi konusunda bize bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ ile ilgilendiği yönündeki iddialara ilişkin Alanyaspor cephesinin tutumu netleşti.

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