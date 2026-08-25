Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Ümit Akdağ için konuştu: Fenerbahçe’den kulübe henüz resmi teklif gelmedi

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Alanyaspor’un 23 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ hakkında kulübünden açıklama geldi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, sarı-lacivertli ekipten kendilerine herhangi bir teklif ulaşmadığını söyledi.