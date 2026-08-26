Fenerbahçe'nin kader gecesi! Şampiyonlar Ligi için 90 dakikalık Olimpik Lyon sınavı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk oluyor. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele başladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetirken sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da kadroda yer alamayacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
- LYON: Greif, Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Openda, Fofana
- FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz, Greenwood, Muriç
SONU ŞAMPİYONLAR LİGİ OLSUN
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.
KANARYA NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.
Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.