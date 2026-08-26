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Fenerbahçe'nin kader gecesi! Şampiyonlar Ligi için 90 dakikalık Olimpik Lyon sınavı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin kader gecesi! Şampiyonlar Ligi için 90 dakikalık Olimpik Lyon sınavı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk oluyor. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele başladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetirken sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'nin kader gecesi! Şampiyonlar Ligi için 90 dakikalık Olimpik Lyon sınavı - 1

İLK 11'LER

  • LYON: Greif, Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Openda, Fofana
  • FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz, Greenwood, Muriç

Bu görsel ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.Bu görsel ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.

SONU ŞAMPİYONLAR LİGİ OLSUN

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor (AA)Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor (AA)

KANARYA NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

Kanarya'nın tur atlaması için deplasmanda kazanması gerekiyor (İHA)Kanarya'nın tur atlaması için deplasmanda kazanması gerekiyor (İHA)

4 İSİM YOK

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 48. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 48. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 47 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 15 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 47 maçta rakip fileleri 68 kez havalandırırken kalesinde 53 gol gördü.

Fenerbahçe geçen sezon Mourinho önderliğinde Feyenoord engelini aşamamıştı (AA)Fenerbahçe geçen sezon Mourinho önderliğinde Feyenoord engelini aşamamıştı (AA)

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDİ

Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.

İKİ ŞAMPİYONLUKTA UEFA KARARIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA kararıyla Süper Lig'de şampiyon olduğu 2 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremedi. Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertli ekip, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-2015'te Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

Fenerbahçe-Chelsea maçından bir kare (Reuters)Fenerbahçe-Chelsea maçından bir kare (Reuters)

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

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