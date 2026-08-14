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Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Mert Günok kadrodan çıkarıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Mert Günok kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği müsabakası öncesinde tecrübeli kalecisi Mert Günok'tan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Hastanede gerçekleştirilen MR tetkiklerinin ardından başarılı eldivenin üst adalesinde sorun tespit edildi.

Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

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