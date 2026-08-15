Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım: Saat 21.30'da ilk düdük! Süper Lig'de sezonun Eryaman'daki kritik 90 dakikası
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Oğuzhan Aksu tarafından yönetilecek Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı, Eryaman Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek lige galibiyetle başlamaya çalışacak. Gençlerbirliği ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan arayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
FENERBAHÇE'NİN İLK 3 PUAN SINAVI
Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk resmi lig maçına başkentte çıkacak. Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına kayıpsız başlamayı hedefliyor.
Teknik heyetin orta sahada Kante ve Guendouzi ikilisine görev vermesi beklenirken hücum hattında Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'nın forma giymesi öngörülüyor.
GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI ÖNÜNDE
Gençlerbirliği, ligin ilk haftasında sezonu kendi sahasında açacak. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe karşısında savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacak.
Ankara ekibinin ileri uçta Koita'ya görev vermesi bekleniyor. Metehan ve Tongya'nın da hücum hattına destek sağlaması öngörülüyor.