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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım: Saat 21.30'da ilk düdük! Süper Lig'de sezonun Eryaman'daki kritik 90 dakikası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım: Saat 21.30'da ilk düdük! Süper Lig'de sezonun Eryaman'daki kritik 90 dakikası

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Oğuzhan Aksu tarafından yönetilecek Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı, Eryaman Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek lige galibiyetle başlamaya çalışacak. Gençlerbirliği ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan arayacak.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım: Saat 21.30'da ilk düdük! Süper Lig'de sezonun Eryaman'daki kritik 90 dakikası - 1

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım: Saat 21.30'da ilk düdük! Süper Lig'de sezonun Eryaman'daki kritik 90 dakikası - 2

FENERBAHÇE'NİN İLK 3 PUAN SINAVI

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk resmi lig maçına başkentte çıkacak. Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına kayıpsız başlamayı hedefliyor.

Teknik heyetin orta sahada Kante ve Guendouzi ikilisine görev vermesi beklenirken hücum hattında Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'nın forma giymesi öngörülüyor.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım: Saat 21.30'da ilk düdük! Süper Lig'de sezonun Eryaman'daki kritik 90 dakikası - 3

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI ÖNÜNDE

Gençlerbirliği, ligin ilk haftasında sezonu kendi sahasında açacak. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe karşısında savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacak.

Ankara ekibinin ileri uçta Koita'ya görev vermesi bekleniyor. Metehan ve Tongya'nın da hücum hattına destek sağlaması öngörülüyor.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım: Saat 21.30'da ilk düdük! Süper Lig'de sezonun Eryaman'daki kritik 90 dakikası - 4

ERYAMAN'DA KRİTİK 90 DAKİKA

İki takım, sezonun ilk haftasında üç puan için mücadele edecek. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlarken Gençlerbirliği, taraftar desteğiyle lige sürpriz bir sonuçla girmeyi hedefleyecek.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım: Saat 21.30'da ilk düdük! Süper Lig'de sezonun Eryaman'daki kritik 90 dakikası - 5

MAÇIN KÜNYESİ

Karşılaşma: Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Organizasyon: Trendyol Süper Lig

Hafta: 1. hafta

Tarih: 15 Ağustos 2026 Cumartesi

Saat: 21.30

Stat: Eryaman Stadyumu

Yayın: beIN Sports 1

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