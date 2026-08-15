ERYAMAN'DA KRİTİK 90 DAKİKA

İki takım, sezonun ilk haftasında üç puan için mücadele edecek. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlarken Gençlerbirliği, taraftar desteğiyle lige sürpriz bir sonuçla girmeyi hedefleyecek.