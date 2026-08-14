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Fenerbahçe Fred ile yolları ayırdı! TFF'ye bildirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe Fred ile yolları ayırdı! TFF'ye bildirdi

Süper Lig'de yeni sezon kadro planlamasını sürdüren ve peş peşe yıldız transferlerine imza atan Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldız Fred ile karşılıklı mutabakata vararak sözleşmeyi feshetti. Fesih işlemi resmi olarak TFF'ye bildirildi ve oyuncunun lisans kaydı sonlandırıldı.

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