Fenerbahçe Fred ile yolları ayırdı! TFF'ye bildirdi

Süper Lig'de yeni sezon kadro planlamasını sürdüren ve peş peşe yıldız transferlerine imza atan Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldız Fred ile karşılıklı mutabakata vararak sözleşmeyi feshetti. Fesih işlemi resmi olarak TFF'ye bildirildi ve oyuncunun lisans kaydı sonlandırıldı.