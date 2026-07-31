Fenerbahçe-Sturm Graz maçını Chris Kavanagh yönetecek

UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı ilk karşılaşmanın hakem kadrosunu açıkladı. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hakemleri belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

VAR HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

UEFA'nın görevlendirmesine göre karşılaşmada VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR hakemi ise Peter Bankes olacak.

RÖVANŞ MAÇININ HAKEMİ İSPANYA'DAN

UEFA, iki takım arasında 11 Ağustos Salı günü oynanacak rövanş mücadelesinde ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in görev yapacağını daha önce duyurmuştu.