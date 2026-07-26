Fenerbahçe Gornik Zabrze rövanş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 29 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından koşu, koordinasyon ve pas organizasyonları yapıldı. İ