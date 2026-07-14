Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! 1 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, daha önce iki sezon formasını giyen 35 yaşındaki Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Şanlı, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.