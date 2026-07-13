Fenerbahçe Beko, son olarak Anadolu Efes forması giyen ABD asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Efes'te geçirdiği 8 sezonda 2 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyun kurucu, bireysel başarılarıyla da EuroLeague tarihinin en özel isimleri arasında gösterildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Anadolu Efes forması giyen ABD asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

NBA DRAFTINDA SEÇİLDİ

1.80 cm boyunda ve 1992 doğumlu olan ve Miami Üniversitesi'nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA Draftında Atlanta Hawks tarafından 1'inci tur 18'inci sıradan seçildi. Hakları Dallas Mavericks'e verilen Larkin, NBA'deki ilk sezonuna Dallas'ta adım attı. Sezonu NBDL'in Texas Legends takımında tamamlayan Larkin, 2013 yılında Atlantic Coast Konferansı'nın en iyi beşine ve en iyi savunmacı beşine adını yazdırdı. Aynı zamanda konferansta "Yılın Oyuncusu" seçildi.

ANADOLU EFES'E TRANSFER OLDU

2014-15 sezonunda New York Knicks, 2015-16 sezonunda ise Brooklyn Nets takımında görev yaptı. 2016-17 sezonunda ise ilk yurt dışı deneyimi için İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımının yolunu tutan Larkin, İspanya Ligi'nin en iyi ikinci beşinde yer aldı. 2017-18 sezonunda ise NBA'e Boston Celtics formasıyla geri dönen Milli oyuncu, 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile sözleşme imzaladı.

ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI

Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği sekiz sezonda 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 EuroLeague, 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Kulüp başarılarının yanında bireysel alanda da ödül kazanan başarılı oyun kurucu, EuroLeague'de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alırken, 2020-21 sezonunda en iyi ikinci beşe, 2021-22 sezonunda ise en iyi beşe seçildi. Larkin, 2025 yazında Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURDU

Fenerbahçe Kulübü anlaşmayla ilgili olarak, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Shane Larkin'e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.