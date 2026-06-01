Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye çifte bomba: İmzalar için gün sayılıyor

Yıldırım konuyla ilgili olarak, "İstesem santrforlar gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri." ifadelerini kullanmıştı.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Söz konusu iki ismin de kim olduğu öğrenildi. Buna göre sarı lacivertlilerin, daha önce gündemde yer alan iki golcüyle anlaştığı belirtildi. Vedat Muriqi'nin ve Serhou Guirassy'nin, Kanarya'ya çok yakın olduğu öğrenildi.