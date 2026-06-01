Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye çifte bomba: İmzalar için gün sayılıyor
Sarı-lacivertli kulüpte nefesler 6-7 Haziran’daki kongre için tutulmuşken, başkan adayı Aziz Yıldırım transferde vites yükseltti. Dünyaca ünlü iki golcüyle el sıkışan Yıldırım, taraftarı heyecanlandıracak o tarihi ilk kez açıkladı.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel seçimde yarışacak olan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına da erkenden başladı.
'İSTERSEK AÇIKLARIZ'
Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, forvet transferleri ile ilgili flaş bir açıklama yapmıştı.
Yıldırım konuyla ilgili olarak, "İstesem santrforlar gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri." ifadelerini kullanmıştı.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Söz konusu iki ismin de kim olduğu öğrenildi. Buna göre sarı lacivertlilerin, daha önce gündemde yer alan iki golcüyle anlaştığı belirtildi. Vedat Muriqi'nin ve Serhou Guirassy'nin, Kanarya'ya çok yakın olduğu öğrenildi.