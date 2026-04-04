Kadıköy’de dev randevu! İşte yapay zekadan olası senaryolar
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev bir derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanırken, milyonlarca futbolsever bu kritik mücadeleye kilitlendi. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler ile 2026 yılına damga vuran siyah-beyazlıların kapışması öncesi, yapay zeka destekli analizler maçın tüm şifrelerini deşifre etti. İşte muhtemel senaryolardan eksiklere, teknik direktör düellosundan çarpıcı istatistiklere kadar dev derbinin tüm detayları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın (5 Nisan Pazar) Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puanda, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.
Siyah-beyazlı takım, sezondaki 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de milli aradan önce son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, derbiyi de kazanarak yeni galibiyet serisiyle yoluna devam etmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.
Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, yarınki (5 Nisan Pazar) maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de yarınki (5 Nisan Pazar) maçta forma giyebilecek durumda.