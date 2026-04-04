Kadıköy’de dev randevu! İşte yapay zekadan olası senaryolar

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev bir derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanırken, milyonlarca futbolsever bu kritik mücadeleye kilitlendi. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler ile 2026 yılına damga vuran siyah-beyazlıların kapışması öncesi, yapay zeka destekli analizler maçın tüm şifrelerini deşifre etti. İşte muhtemel senaryolardan eksiklere, teknik direktör düellosundan çarpıcı istatistiklere kadar dev derbinin tüm detayları...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın (5 Nisan Pazar) Beşiktaş'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puanda, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takım, sezondaki 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de milli aradan önce son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, derbiyi de kazanarak yeni galibiyet serisiyle yoluna devam etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, yarınki (5 Nisan Pazar) maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de yarınki (5 Nisan Pazar) maçta forma giyebilecek durumda.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, yarınki (5 Nisan Pazar) derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

TEDESCO'NUN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, bu sezon beşinci derbisine çıkacak.

Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve Turkcell Süper Kupa'da 1 maçta takımının başında sahaya çıkan Tedesco, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İtalyan çalıştırıcının yönettiği sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile iç sahada 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında siyah-beyazlı rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.

LİGDE SON İKİ MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine üst üste aldığı iki galibiyetle çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, ligde Galatasaray'a evinde 1-0 kaybettikten sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Süper Lig'de son 6 maçta da 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

2026'DA TEK YENİLGİ

Beşiktaş, 2026 yılında mücadele ettiği iki kulvarda yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta boy gösterdi. Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Beşiktaş, 3 müsabakada ise rakipleriyle eşitliği bozamazken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

SON 10 MAÇTA EZELİ REKABET

İki ezeli rakip arasındaki son 10 karşılaşma, derbinin kaderinin önceden yazılamadığını bir kez daha ortaya koyuyor

İki takım arasında oynanılan son 10 müsabaka şöyle:

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

Son 10 maçlık süreçte Fenerbahçe, rakibini 3 kez mağlup ederken, Beşiktaş 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kalan 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Beşiktaş 15 gol kaydederken, Fenerbahçe 14 golle karşılık verdi.

YAPAY ZEKA DEV DERBİYİ DEĞERLENDİRDİ

Trendyol Süper Lig'de heyecanla beklenen derbi öncesinde, olası senaryolar yapay zeka destekli analizlerle mercek altına alındı. 90 dakikanın kritik anları, olası kırılma noktaları ve maçın seyrini değiştirebilecek tüm ihtimaller detaylı şekilde değerlendirildi. İşte yapay zekanın dikkat çeken öngörüleri…

0–15 DAKİKA: FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

Karşılaşma büyük bir tempoyla başlar. Fenerbahçe taraftarının itici gücüyle önde baskı kurarken, Beşiktaş ilk dakikalarda oyunu soğutmaya çalışır. Sarı-lacivertliler kanatlardan tehlike yaratırken, Beşiktaş savunmada hata yapmamaya odaklanır. Erken bir gol ihtimali tribünleri ayağa kaldırabilir.

15–30 DAKİKA: DENGE ARAYIŞI

Beşiktaş oyuna denge getirir ve orta sahada daha fazla top kazanmaya başlar. Fenerbahçe baskısını sürdürse de siyah-beyazlılar hızlı çıkışlarla tehlike yaratır. Mücadele sertleşir ve ilk sarı kartlar bu bölümde çıkar. Duran toplar iki takım için de önemli bir silah haline gelir.

30–45 DAKİKA: GERİLİM YÜKSELİYOR

Maçın tansiyonu artar, fauller sıklaşır. İki takım da kontrolü tamamen kaybetmeden gol arayışını sürdürür. Özellikle devreye yakın dakikalarda yakalanacak bir pozisyon maçın seyrini değiştirebilir. Hakem oyunu kontrol altında tutmak için kartlarına başvurabilir.

45–60 DAKİKA: TAKTİK SAVAŞ BAŞLIYOR

İkinci yarıyla birlikte teknik direktörlerin planları sahaya daha net yansır. Fenerbahçe tempoyu artırarak baskıyı yükseltir, Beşiktaş ise daha fazla kontra fırsatı bulur. Bu bölümde yaşanabilecek bir VAR kararı veya penaltı ihtimali maçın kaderini doğrudan etkileyebilir.

60–75 DAKİKA: KIRILMA ANI

Yorgunluk belirtileri başlar ve savunmalarda boşluklar oluşur. Oyun daha açık hale gelirken, bu dakikalarda yapılacak bireysel hatalar büyük sonuçlar doğurabilir. Kırmızı kart ihtimali en yüksek bu bölümde ortaya çıkar ve maçın dengesi tamamen değişebilir.

75–90 DAKİKA: KAOS VE FİNAL

Son bölümde tempo yeniden zirveye çıkar. Fenerbahçe taraftar baskısını artırırken Beşiktaş hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışır. Uzun toplar, duran toplar ve riskli oyun ön plana çıkar. Özellikle son dakikalarda gelecek bir gol, derbinin kaderini belirleyebilir.

90+ UZATMA DAKİKALARI: NEFESLER TUTULUYOR

Maçın en dramatik anları yaşanır. Yorgunluk ve stres hataları artırır. Bir duran top, bireysel bir an ya da kaleci performansı sonucu belirleyebilir. Son düdükle birlikte kazanan taraf ya büyük bir avantaj elde eder ya da iki takım sahadan kritik bir puanla ayrılır.

GENEL MAÇ ANALİZİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bu derbi, hem zirve yarışını hem de sezonun gidişatını doğrudan etkileyecek yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe iç sahada baskılı oyunuyla öne çıkarken, Beşiktaş daha dengeli ve geçiş odaklı bir planla sahada olacak. Orta saha kontrolü ve oyun disiplini belirleyici olacak.

FENERBAHÇE'NİN KAZANMA SENARYOSU

Fenerbahçe'nin galibiyet yolu, maça hızlı başlayarak rakibini baskı altına almaktan geçiyor. Erken bulunacak bir gol, tribün desteğiyle birlikte oyunun kontrolünü tamamen sarı-lacivertlilere verebilir. Kanat organizasyonları ve sürekli baskı, Beşiktaş savunmasını hataya zorlayarak sonuca gitmelerini sağlayabilir.

BEŞİKTAŞ'IN KAZANMA SENARYOSU

Beşiktaş'ın en büyük kozu, kontrollü oyun ve hızlı geçiş hücumları olacaktır. Rakibin baskısını kırarak kazanılacak toplarla ani ataklara çıkmak siyah-beyazlıların en önemli silahı olacak. Sabırlı kalıp doğru anı beklemeleri halinde, özellikle ikinci yarıda bulacakları fırsatlarla maçı lehlerine çevirebilirler.

KART SENARYOSU

Derbinin doğası gereği sert ve fiziksel temasın yüksek olduğu bir mücadele bekleniyor. Orta sahadaki ikili mücadeleler ve kanat bindirmeleri sırasında yapılacak fauller sarı kartları beraberinde getirebilir. Maçın kritik anlarında çıkabilecek bir kırmızı kart ise tüm dengeleri değiştirerek sonucu doğrudan etkileyebilir.

MAÇIN ANAHTARI

Karşılaşmanın anahtarı, orta sahada kurulacak üstünlük ve oyunun temposunu belirleme becerisi olacak. Topa daha fazla sahip olan ve baskıyı doğru kuran takım avantaj elde edecek. Ayrıca duran topların etkin kullanımı ve savunma hatalarından kaçınmak, galibiyeti getirecek en önemli faktörler arasında yer alacak.

OLASI SKOR SENARYOLARI

İki takımın da dengeli gücü göz önüne alındığında beraberlik ihtimali öne çıkıyor. 1-1 skoru en güçlü senaryo olurken, ilk golü atan tarafın 2-1 kazanma ihtimali de oldukça yüksek. Erken gol çıkması halinde ise maçın daha gollü geçmesi ve 2-2 gibi skorların ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır.

MAÇIN KIRILMA NOKTASI

Karşılaşmanın kader anı, ikinci yarının ortalarında yaşanacak kritik pozisyonlar olacak. Dakika 60-70 aralığında çıkabilecek bir kırmızı kart, penaltı kararı ya da savunma hatası maçın yönünü tamamen değiştirebilir. Bu bölümde üstünlük kuran takım, psikolojik avantajı da eline geçirerek sonucu belirleyebilir.

