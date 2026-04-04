Kadıköy’de dev randevu! İşte yapay zekadan olası senaryolar

Son 10 maçlık süreçte Fenerbahçe, rakibini 3 kez mağlup ederken, Beşiktaş 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kalan 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Beşiktaş 15 gol kaydederken, Fenerbahçe 14 golle karşılık verdi.

İki ezeli rakip arasındaki son 10 karşılaşma, derbinin kaderinin önceden yazılamadığını bir kez daha ortaya koyuyor

Karşılaşma büyük bir tempoyla başlar. Fenerbahçe taraftarının itici gücüyle önde baskı kurarken, Beşiktaş ilk dakikalarda oyunu soğutmaya çalışır. Sarı-lacivertliler kanatlardan tehlike yaratırken, Beşiktaş savunmada hata yapmamaya odaklanır. Erken bir gol ihtimali tribünleri ayağa kaldırabilir.

Trendyol Süper Lig'de heyecanla beklenen derbi öncesinde, olası senaryolar yapay zeka destekli analizlerle mercek altına alındı. 90 dakikanın kritik anları, olası kırılma noktaları ve maçın seyrini değiştirebilecek tüm ihtimaller detaylı şekilde değerlendirildi. İşte yapay zekanın dikkat çeken öngörüleri…

15–30 DAKİKA: DENGE ARAYIŞI

Beşiktaş oyuna denge getirir ve orta sahada daha fazla top kazanmaya başlar. Fenerbahçe baskısını sürdürse de siyah-beyazlılar hızlı çıkışlarla tehlike yaratır. Mücadele sertleşir ve ilk sarı kartlar bu bölümde çıkar. Duran toplar iki takım için de önemli bir silah haline gelir.

30–45 DAKİKA: GERİLİM YÜKSELİYOR

Maçın tansiyonu artar, fauller sıklaşır. İki takım da kontrolü tamamen kaybetmeden gol arayışını sürdürür. Özellikle devreye yakın dakikalarda yakalanacak bir pozisyon maçın seyrini değiştirebilir. Hakem oyunu kontrol altında tutmak için kartlarına başvurabilir.