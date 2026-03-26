Fenerbahçe'de Paulo Dybala bombası! Teklif belli oldu
Yeni sezon için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe, Roma'nın yıldız ismi Paulo Dybala için harekete geçti. Arjantinli yıldızın da teklifi düşündüğü aktarılırken, yıldız oyuncuya senelik 6 milyon euro önerilecek.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport Arjantinli Paulo Dybala için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı.
TEKLİF EDİLEN ÜCRET BELLİ OLDU
Haziran ayında Roma ile sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncu için Boca Juniors'ın yanı sıra Süper Lig'den bir kulübün resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Öte yandan Süper Lig ekibinin, Dybala'ya yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önermeyi planladığı vurgulandı.
ARJANTİN FİKRİ
Süper Lig'den gelen bu teklifin, yeni doğan kızlarını ülkesinde büyütmek için Arjantin'e dönmeyi planlayan Dybala'yı şüpheye düşürdüğü ifade edildi.
BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!
Paulo Dybala bu sezon Roma'da 22 karşılaşmada boy gösterdi. Arjantinli oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 4 asistle oynadı. Yakın dönemde diz ameliyatı olan Dybala'nın 1 ay içinde sahalara dönmesi bekleniyor.