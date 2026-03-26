Fenerbahçe'de Paulo Dybala bombası! Teklif belli oldu

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 12:23 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 12:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını başlatan Fenerbahçe, Roma'nın yıldız ismi Paulo Dybala için harekete geçti. Arjantinli yıldızın da teklifi düşündüğü aktarılırken, yıldız oyuncuya senelik 6 milyon euro önerilecek.