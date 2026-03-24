Fenerbahçe'de stoper çıkarması! Atletico Madrid'in duvarı kanarya yolunda
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için nefes kesen bir yarışın içinde olan Fenerbahçe, bir yandan mevcut hedeflerine odaklanırken diğer yandan gelecek sezonun "rüya kadrosunu" kurmak için dev bir operasyon başlattı. Savunma hattını dünya çapında bir isimle tahkim etmek isteyen sarı-lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid'in deneyimli oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de topladığı 60 puanla ikinci sırada yer alan ve milli ara öncesi yaşadığı kayıpları telafi etmek isteyen Fenerbahçe, rotasını hem ligdeki kalan 7 karşılaşmaya hem de Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.
Sahada mutlak galibiyet parolasıyla hareket eden yönetim, saha dışında ise transfer harekatını hızlandırdı.
Savunma kurgusunu Milan Skriniar gibi bir dünya yıldızıyla güçlendiren Kanarya, rotasyondaki eksikleri gidermek ve savunmayı aşılmaz bir duvara dönüştürmek için Jose Gimenez isminde karar kıldı.
İSPANYA'DA YANKILANAN İDDİA: JOSE GIMENEZ BOMBASI
İspanyol medyasında geniş yankı uyandıran haberlere göre, Atletico Madrid formasıyla yıllardır istikrar abidesi olan Jose Gimenez, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İspanyol devinin, 13 sezondur kulübe hizmet eden deneyimli stoper için transfer şartlarının oluşması halinde kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.