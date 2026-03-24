CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Fenerbahçe'de stoper çıkarması! Atletico Madrid'in duvarı kanarya yolunda

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için nefes kesen bir yarışın içinde olan Fenerbahçe, bir yandan mevcut hedeflerine odaklanırken diğer yandan gelecek sezonun "rüya kadrosunu" kurmak için dev bir operasyon başlattı. Savunma hattını dünya çapında bir isimle tahkim etmek isteyen sarı-lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid'in deneyimli oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de topladığı 60 puanla ikinci sırada yer alan ve milli ara öncesi yaşadığı kayıpları telafi etmek isteyen Fenerbahçe, rotasını hem ligdeki kalan 7 karşılaşmaya hem de Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Sahada mutlak galibiyet parolasıyla hareket eden yönetim, saha dışında ise transfer harekatını hızlandırdı.

Savunma kurgusunu Milan Skriniar gibi bir dünya yıldızıyla güçlendiren Kanarya, rotasyondaki eksikleri gidermek ve savunmayı aşılmaz bir duvara dönüştürmek için Jose Gimenez isminde karar kıldı.

İSPANYA'DA YANKILANAN İDDİA: JOSE GIMENEZ BOMBASI

İspanyol medyasında geniş yankı uyandıran haberlere göre, Atletico Madrid formasıyla yıllardır istikrar abidesi olan Jose Gimenez, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İspanyol devinin, 13 sezondur kulübe hizmet eden deneyimli stoper için transfer şartlarının oluşması halinde kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe kurmaylarının, bonservis maliyetinin makul bir seviyeye çekilmesi durumunda resmi girişimlere derhal başlayacağı gelen haberler arasında.

EFSANE LUGANO DEVREYE GİRİYOR: URUGUAYLI DUVAR İÇİN ÖZEL GÖREV

Bu dev transfer operasyonunun en dikkat çeken ayrıntısı ise Diego Lugano detayı oldu.

Fenerbahçe'nin unutulmaz savunmacısı ve Uruguay futbolunun efsanesi Lugano'nun, vatandaşı Gimenez'i ikna etmek için bizzat görüşmeler yapacağı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli formanın ağırlığını ve camianın büyüklüğünü Gimenez'e anlatması beklenen Lugano'nun, bu transferde kilit rol oynayacağı ifade ediliyor.

12 MİLYON EUROLUK DUVAR: PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

31 yaşındaki tecrübe abidesi Jose Maria Gimenez, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak hücumda da etkili olabileceğini gösterdi.

Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe yönetimi, hem tecrübesi hem de lider özellikleriyle savunmayı ayağa kaldıracak olan Gimenez'i kadrosuna katarak gelecek sezonun savunma kurgusunu Avrupa çapında bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin