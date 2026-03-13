Fenerbahçe’de gece yarısı operasyonu! Yönetim acil toplandı: Tedesco gidiyor mu?

Saha içindeki hayal kırıklığı soyunma odası ve sonrasına da yansıdı. Mağlubiyetin ardından en çok konuşulan olaylardan biri ise tecrübeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun hamlesi oldu. Takım arkadaşlarından ayrı hareket eden Aktürkoğlu, takım otobüsüne binmek yerine özel aracıyla tek başına stadyumdan ayrıldı.

TEDESCO GİDİYOR MU? BASIN SÖZCÜSÜNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertlilerin zirve yarışında yara alması, teknik adamın geleceğini de tartışmaya açtı.

Sosyal medyada yayılan istifa ve görevden alınma iddiaları üzerine Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz bir açıklama yaptı. Ayrılık dedikodularına ilişkin sessizliğini bozan Gürbüz, "Böyle bir karar almadık. Daha sonra açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN TOPLANTI KARARI

Fenerbahçe yönetimi, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından Cumartesi günü saat 16.00'da toplantı yapacak. Toplantıya Domenico Tedesco ve Devin Özek de çağrıldı.