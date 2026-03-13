Fenerbahçe’de gece yarısı operasyonu! Yönetim acil toplandı: Tedesco gidiyor mu?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe’de ortalık karıştı. Şampiyonluk yolunda ağır darbe alan sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu stadyumda acil zirve gerçekleştirirken, yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrı olarak stattan ayrılması ve teknik direktör Domenico Tedesco hakkındaki iddialar camiada deprem etkisi yarattı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak yaptı.

Karşılaşmada perdeyi 15. dakikada ev sahibi ekip açtı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından savunmadan seken top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bartuğ Elmaz, penaltı noktası sağından yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

27.dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Levent Mercan'ın şutu üstten auta gitti. 34. dakikada Karagümrük'ün Tiago Çukur ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında fark ikiye çıktı. 45+1'de Barış Kalaycı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Lichnovsky'nin dokunamadığı top arka direğe açıldı. Bu noktada bulunan Serginho'nun tamamladığı vuruş ağlarla buluştu ve ilk yarı Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe farkı azaltmak için baskısını artırdı. 52. dakikada Tiago Çukur'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serginho'nun şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 71. dakikada ise Musaba'nın ceza sahasında yaptığı çalımların ardından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Grbic'te kaldı.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçla zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın haftayı galibiyetle kapatması halinde puan farkının 7'ye çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ MAÇIN ARDINDAN ACİL TOPLANTI YAPTI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından Fenerbahçe cephesinde hareketli dakikalar yaşandı.

A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, mağlubiyetin hemen ardından stadyumda bulunan bir iş adamının locasında acil toplantı kararı aldı. Başkan Sadettin Saran'ın da bizzat katıldığı ve oldukça gergin geçtiği iddia edilen bu zirvede, kulübün geleceğine yönelik kritik kararların masaya yatırıldığı öğrenildi. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Başkan Saran ve yönetim kurulu üyeleri, sessiz bir şekilde stadyumdan ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMDAN AYRI AYRILDI

Saha içindeki hayal kırıklığı soyunma odası ve sonrasına da yansıdı. Mağlubiyetin ardından en çok konuşulan olaylardan biri ise tecrübeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun hamlesi oldu. Takım arkadaşlarından ayrı hareket eden Aktürkoğlu, takım otobüsüne binmek yerine özel aracıyla tek başına stadyumdan ayrıldı.

TEDESCO GİDİYOR MU? BASIN SÖZCÜSÜNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertlilerin zirve yarışında yara alması, teknik adamın geleceğini de tartışmaya açtı.

Sosyal medyada yayılan istifa ve görevden alınma iddiaları üzerine Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz bir açıklama yaptı. Ayrılık dedikodularına ilişkin sessizliğini bozan Gürbüz, "Böyle bir karar almadık. Daha sonra açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN TOPLANTI KARARI

Fenerbahçe yönetimi, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından Cumartesi günü saat 16.00'da toplantı yapacak. Toplantıya Domenico Tedesco ve Devin Özek de çağrıldı.

