Fenerbahçe’de gece yarısı operasyonu! Yönetim acil toplandı: Tedesco gidiyor mu?
Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe’de ortalık karıştı. Şampiyonluk yolunda ağır darbe alan sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu stadyumda acil zirve gerçekleştirirken, yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrı olarak stattan ayrılması ve teknik direktör Domenico Tedesco hakkındaki iddialar camiada deprem etkisi yarattı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Durmaz ve Hüseyin Aylak yaptı.
Karşılaşmada perdeyi 15. dakikada ev sahibi ekip açtı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından savunmadan seken top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bartuğ Elmaz, penaltı noktası sağından yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
27.dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Levent Mercan'ın şutu üstten auta gitti. 34. dakikada Karagümrük'ün Tiago Çukur ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
İlk yarının uzatma dakikalarında fark ikiye çıktı. 45+1'de Barış Kalaycı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Lichnovsky'nin dokunamadığı top arka direğe açıldı. Bu noktada bulunan Serginho'nun tamamladığı vuruş ağlarla buluştu ve ilk yarı Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.