Başkan Saran'dan Samsunspor galibiyeti değerlendirmesi: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor galibiyetinin ardından oynanan futboldan tam anlamıyla memnun olmadıklarını ancak takımın mücadele ruhundan gurur duyduklarını söyledi. Taraftara destek çağrısı yapan Saran, adil rekabet vurgusu yaparak “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz.” dedi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetirken, yardımcı hakemler Candaş Elbil ve Bilal Gölen görev aldı.
Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe, son haftalardaki puan kayıplarını telafi ederek lider Galatasaray ile farkı 4 puana indirdi.