CANLI YAYIN

Başkan Saran'dan Samsunspor galibiyeti değerlendirmesi: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Başkan Saran'dan Samsunspor galibiyeti değerlendirmesi: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor galibiyetinin ardından oynanan futboldan tam anlamıyla memnun olmadıklarını ancak takımın mücadele ruhundan gurur duyduklarını söyledi. Taraftara destek çağrısı yapan Saran, adil rekabet vurgusu yaparak “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti.

Başkan Saran'dan Samsunspor galibiyeti değerlendirmesi: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz” - 1

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetirken, yardımcı hakemler Candaş Elbil ve Bilal Gölen görev aldı.

Başkan Saran'dan Samsunspor galibiyeti değerlendirmesi: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz” - 2

Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe, son haftalardaki puan kayıplarını telafi ederek lider Galatasaray ile farkı 4 puana indirdi.

Başkan Saran'dan Samsunspor galibiyeti değerlendirmesi: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz” - 3

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Saran, taraftardan destek istedi.

Oynanan oyundan çok memnun olmadıklarını dile getiren Saran, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız ama mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmeyen oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başından beri zaten böyle bir takım oluşturmak istedik. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Bunu hep söylüyorum. 90 dakika, maçın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Aksi taktirde şampiyon olamayız." diye konuştu.

Başkan Saran'dan Samsunspor galibiyeti değerlendirmesi: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz” - 4

Hakem kararlarına da değinen Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir de hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik, izlediniz, görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Maalesef bu oluşturulamıyor. Biz üstümüze düşeni inanın fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz. Yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak. Tekrar taraftarımıza seslenmek istiyorum. Oyuncularıma da güveniyorum, mücadele ruhuna da güveniyorum. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Lütfen son saniyeye kadar destek, ful destek, tam destek."

Fenerbahçeden nefes kesen geri dönüşFenerbahçeden nefes kesen geri dönüşFENERBAHÇE'DEN NEFES KESEN GERİ DÖNÜŞ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın