Milan Skriniar'dan taraftara mesaj: "Bana sadece birkaç hafta verin"

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 19:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, taraftarlara verdiği mesajda, "Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" dedi.