Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu

İLK YARI 19. dakikada sağ taraftan Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 21. dakikada orta alanda topla buluşan Murillo, hızla ilerleyip ceza yayı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 23. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Igor Jesus, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta son anda savunmada Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. 28. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Omari Hutchinson'ın yaptığı ortada altıpasın gerisinde Morgan Gibbs-White'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı. 43. dakikada sol taraftan Elliot Anderson'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Morgan Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği topu Igor Jesus kafayla filelere yolladı. 0-2

FOTOĞRAF: İHA

İKİNCİ YARI

46. dakikada Çağlar Söyüncü'nün savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Sidiki Cherif, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Stefan Ortega topu kornere çeldi.



50. dakikada Omari Hutchinson'ın savunmanın arkasına attığı yerden pasla buluşan Igor Jesus, kaleci Ederson ile karşı karşıya pozisyonda topu Morgan Gibbs-White'a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 0-3



69. dakikada Nelson Semedo'nun yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Marco Asensio'nun topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Stefan Ortega'da kaldı.



84. dakikada savunmada İsmail Yüksek'in hatası ceza sahası içinde topu önünde bulan Nicolas Dominguez'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



90+2. dakikada James McAtee'nin pasında topla buluşan Neco Williams, ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Goller: Murillo (dk. 21), Igor Jesus (dk. 43), Morgan Gibbs-White (dk. 50) (Nottingham Forest)

Sarı kartlar: Milan Skriniar, Domenico Tedesco, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Fred (Fenerbahçe)