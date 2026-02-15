Kerem Aktürkoğlu’ndan şampiyonluk mesajı: “Sonunda gülen taraf olacağız”

Papara Park'taki karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kerem, Trabzonspor'un ligin önemli takımlarından biri olduğunu ve bu maça diğer maçlardan daha farklı hazırlandıklarını söyledi.

"MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR MÜTHİŞ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"

Kerem Aktürkoğlu, zor bir maç olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un nasıl ataklar yapacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir şekilde golü yedik. Geriye düştük ama maçın başından sonuna kadar bence müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii gol atıp skora katkı sağlayınca daha değerli oluyor." diye konuştu.

Takıma katkı sağlamanın kendisi için önemli olduğunu dile getiren sarı-lacivertli oyuncu, "Hocam için yeterliyse benim için de yeterli. Takım kazansın, sonu güzel olsun, şampiyonluk olsun benim için yeterli." ifadesini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, her zaman taraftarın desteğini hissettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Her düştüğümde beni kaldırdılar, bana destek oldular. Onların o desteği hissettiğim için de o zorlu süreçlerden geçip ayağa kalktım. Ben çok fazla da düşeceğim, buna da inanıyorum ama düştüğüm yerden her zaman olduğu gibi yine kalkacağım. Kalkamazsan zaten bu seviyelerde olamıyorsun. Kendime inanıyorum. Takımıma güveniyorum, inanıyorum. Taraftarımıza da inanıyorum. Sadece beni değil, bütün arkadaşlarımı çok fazla destekliyorlar. Taraftarın desteği için de teşekkür ediyorum."