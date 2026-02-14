CANLI YAYIN

Karadeniz'de Fenerbahçe rüzgarı! Kanarya deplasmanda galibiyete uçtu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe, yıldız oyuncularının kaydettiği gollerle rakibini 3-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3’e indirdi. Öte yandan ligde iç sahada 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor’un bu serisi de sona erdi. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar….

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma Papara Park'ta oynandı.

Müsabakada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Durmaz üstlendi. VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev aldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 15'inci dakikada Anderson Talisca, 34'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48'inci dakikada Marco Asensio kaydetti. Trabzonspor'da fileleri 6'ncı dakikada Ernest Muçi ile 43'üncü dakikada Paul Onuachu havalandırdı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 52'ye yükseltti. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Trabzonspor ise Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada Asensio'nun sağ kanattan yerden ortasında arka direkte Skriniar'ın vuruşunda Lovik topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

7. dakikada Pina'nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Muçi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti. 1-1

28. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

33. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.

34. dakikada Augusto'nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı ikim hamlede kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan Asensio'nun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

43. dakikada Lovik'in sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 2-2

(İKİNCİ YARI)

48. dakikada Fenerbahçe, öne geçti. Sağ taraftan Talisca'nın pasında ceza alanının sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Onana'nın solundan top filelere gitti: 2-3

66. dakikada Kante'nin pasında ceza alanı dışından Asensio'nun sert şutunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

68. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu üstten kornere çeldi.

77. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

85. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

88. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

Konuk takım karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

TRABZON MEYDANINDA HORONLU ISINMA

Maça saatler kala Trabzon Meydanı'ndaki atmosferi anlatan A Haber muhabiri Selman Kutlu, "Trabzonspor taraftarları dev derbiye saatler kala meydanlarda horonlar teperek, kolbastı oynayarak adeta maça ısınıyorlar. Biletlerin tamamı tükenmiş durumda ve alınan karar gereği stadyumda sadece Trabzonspor taraftarları olacak." ifadelerini kullandı.

A HABER DERBİ ÖNCESİ TARAFTARIN NABZINI TUTTU

Dünyanın dört bir yanından taraftarların şehre akın ettiğini belirten Kutlu, "Almanya, Hollanda, İtalya ve Kıbrıs gibi birçok ülkeden sadece bu maç için gelen futbolseverler var. Sabah saatlerinde güneşli olan hava yerini yağmura bıraksa da taraftarların coşkusu hiç azalmıyor." sözleriyle kentteki son durumu paylaştı.

KRİTİK RANDEVUNUN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Zirve mücadelesindeki bu önemli karşılaşmanın teknik detaylarına değinen Kutlu, "Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak, VAR hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak." dedi. Ligdeki puan durumuna dikkat çeken Kutlu "Fenerbahçe 49 puanla ligde ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor 45 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ligin tek mağlubiyetsiz takımı unvanını korumak, Trabzonspor ise bu seriye taraftarının önünde son vermek istiyor." şeklinde konuştu.

LİGDE 106. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 44 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 145 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE SON 4 MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı son yıllarda üstünlük kurdu. Tamamı Süper Lig'de oynanan son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, hanesine 3'er puan yazdırdı. Trabzonspor ise son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de aldı. Kanarya, Trabzon'a konuk olduğu son 2 maçtan 3-2'lik skorlarla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin rakibine karşı ligde 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

833 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Halil Umut Meler, son olarak 17 Mart 2024'te Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı. Söz konusu mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor.

Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek. Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in, kadroda olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de ise Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

