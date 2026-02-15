Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Tekke'den çarpıcı açıklama: "Hak etmediğimiz bir sonuç aldık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke "3 PUAN İSTİYORDUK AMA BUGÜN OLMADI" Trabzonspor'un gayet iyi yolda olduğunu kaydeden Tekke, "Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum ama ligin başı olmuş olsa açıkçası oyun herkesi memnun ederdi. Tabi çok kritik anlar. Her şeyden önemlisi 3 puan istiyorduk ama bugün olmadı. Devam etmek istiyoruz. Önümüzde zor maçlar var. Genç kadromuz var. Devamlı bunu vurguluyorum. Ama oyunun hemen hemen ilk 15 dakikası hariç diğer maç bitimine kadar olan oyunun hepsinden açıkçası memnunum. Kaybettik, bazen kaybederken birçok şeyi deneyimlemek zorundasınız. Çünkü maç öncesi de söyledim. Bu tip maçlarda evet taktikler rakipler açısından da var bizim açımızdan da var hepsi gerçekleşti. Bu anlamda güçlü bir Trabzonspor var. Ama anlarla ilgili deneyime ihtiyacımız var. O deneyimleri de böyle hata yaparak, öğrenerek bugün ağır bir faturalı öğrenme şeklimiz oldu. Üzgünüz ama Trabzonspor'umuz gayet iyi yolda. Daha çok maç var. Elimizden geldiğince tekrar kalkıp bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco DOMENICO TEDESCO: ÇOK ZORLU BİR LİG Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligin çok zorlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yarışı ile ilgili hiçbir şey söylemem. Çünkü her maç zor. Ligin ilk yarısına baktığımızda aslında bazı puan kayıpları yaşamıştık. Mesela Kasımpaşa maçındaki 11'e 10 oynamamıza rağmen o maçı kazanamamıştık. Dolayısıyla bu ligde hiçbir maç kolay değil. Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek. Rakiplerimiz alın size 3 puan demeyecek. Herkes mücadele ediyor. Çok zorlu bir lig. Dolayısıyla tebrik etmem gerekiyor bu ligdeki takımları. İnanılmaz takımlar, inanılmaz stadyumlar var. Kocaeli bir önceki deplasman maçımız, orada nefes kesen bir atmosfer vardı, bugünkü maçta nefes kesen bir atmosfer vardı. Çok fazla tutku var tribünlerde. Bizler hepimiz Türk futbolu adına bu anlamda gurur duyabiliriz. Performansımız hakkında şunu söyleyebilirim, iyi bir dönemden geçiyoruz. Odağımız yüksek. Bugünkü maça da iyi bir başlangıç yapmıştık. Rakibimiz girdiği ilk pozisyonda golü attı ve 1-0 yenik duruma düştük. Muçi'ye atılan uzun bir top sonrasında golü yedik. Kolay değil aslında belirtmiş olduğum gibi maça iyi bir başlangıç yapmıştık, önde baskı yapıyorduk, top bizdeydi. Pozisyonlar üretiyorduk. Ve bunları yaparken kolay değil 1-0 geriye düşmek. Ama odağımız yüksekti. Bu akşam sadece bu maçı kazandık, başka bir şey kazanmadık. Daha yapmamız gereken çok fazla işimiz var" ifadelerinde bulundu.