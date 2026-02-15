Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Tekke'den çarpıcı açıklama: "Hak etmediğimiz bir sonuç aldık"
Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe, yıldız oyuncularının kaydettiği gollerle rakibini 3-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirdi. Öte yandan ligde iç sahada 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor'un bu serisi de sona erdi
.
TEKKE: "HAK ETMEDİĞİMİZ BİR SONUÇLA 3 PUANI KAYBETTİK"
Hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Üzücü bir akşam. Taraftarlarımızı mutlu etmek galibiyet için buradaydık. Galibiyet için buradaydık. Maçın tamamına baktığımızda aslında hak etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık, çok net. Oyunun ilk 15 dakikası baskımız olmadı açıkçası. Gittiğimiz ilk top da kaleye gol oldu ama akabinde karambolden yediğimiz yine pozisyon hatasından. Bazen ne yaparsanız yapın bazen olmaz. Neticesinde kaybedilmiş 3 puan var ama oyun olarak böyle güçlü bir kadroya karşı ne şekilde basmaya çalışırlarsa çalışsın, oynamaya çalışan bir Trabzonspor var. Her şeyiyle bu oyundan memnunum ama hatalar oluyor. Bugün de nasibimiz böyleymiş. 3 şut, 3 gol, mağlup olduk" dedi.