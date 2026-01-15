Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

15 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2026 20:55 Güncelleme: 15.01.2026 21:15
Fenerbahçe, Cenk Tosun’un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde, 34 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun ile yollar ayrıldı.

7 MAÇTA OYNADI

Cenk Tosun, bu sezon kadro dışı bırakılmadan önce Fenerbahçe'de 7 maça çıktı. Tecrübeli santrfor, bu müsabakalarda 72 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.

34 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 500 bin euro.

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen Cenk Tosun daha sonra Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace'ta oynadı.

