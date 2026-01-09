Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İrfan Can Eğribayat’ın yeni adresi belli oldu

Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında ise oyuncuların, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği ifade edildi.