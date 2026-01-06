Süper Kupa’da sarı-lacivertliler finalde! MAÇ SONUCU FENERBAHÇE 2-0 SAMSUNSPOR
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Süper Kupa’da Fenerbahçe ile Samsunspor, Yeni Adana Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Ara transfer döneminde Samsunspor’dan kadrosuna kattığı Musaba’nın da etkili performans sergilediği karşılaşmada Fenerbahçe; Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran golleriyle rakibini kupada eleyerek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla finalde Galatasaray’ın rakibi oldu. İşte mücadelede yaşananlar…
Fenerbahçe ile Samsunspor Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da kozlarını paylaştı.
Kanarya, 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi. Tedesco'nun öğrencileri ayrıca iki kez direğe takıldı.
İkinci yarıda dakikalar 67'yi gösterirken Jhon Duran sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. İki golde de asist Anthony Musaba'dan geldi. Karşılaşma 2-0 bitti.
Sarı lacivertliler, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile kupanın sahibi olmak için karşılaşacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0
24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
(İKİNCİ YARI)
64'üncü dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Asensio'nun sol ayağıyla çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.
67'nci dakikada Jhon Duran ceza sahasının solundaki Musaba'ya pas çıkardı. Musaba'nın ceza sahası içine gönderdiği pasta tekrar topla buluşan Duran'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
78'inci dakikada Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağına yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
79'uncu dakikada Asensio'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafaya çıkan Skriniar'ın vuruşunda top direkten döndü. Oyun alanına dönen topa göğsüyle dokunan Yiğit Efe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesinde gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
90+4'üncü dakikada kısa paslaşmalarla ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı. (DHA)
Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.
YENİ FORMATTA İLK MAÇ
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapacak.
Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.
Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.
MUSABA KADRODA OLACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya aldığı Hollandalı hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak.
Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.
75. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.
Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA İLK MAÇ
Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.
SON 4 MAÇTA BERABERLİK
Fenerbahçe ile Samsunspor, rekabetteki son 4 müsabakada yenişemedi.
Tamamı Süper Lig'de oynana söz konusu karşılaşmalarda 2 kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2 beraberlikler yaşandı.
